加拿大外长称与中国做生意要“擦亮眼睛”

加拿大外长称中国是“越来越具有破坏性的全球势力”（increasingly disruptive global power），并提醒加拿大人在与中国做生意时需要“擦亮眼睛”（clear-eyed）。

据彭博社报道，加外长赵美兰（Melanie Joly）星期三（11月9日）在多伦多发表的主旨演讲中，使用了上述措辞。

“如果说2022年展示了一件事，那就是世界权力结构的板块在运动，” 赵美兰在亚太基金会和蒙克全球事务与公共政策学院发表演讲时说。

赵美兰说，加拿大认识到世界“无法将五分之一的人口与国际社会隔离开来”，于1970年与中国建立外交关系，展现了国际领导地位。

但“1970年的中国不是今天的中国” ，她说，“中国是一个越来越具有破坏性的全球势力。它寻求塑造全球环境，使它容忍和我们越来越背离的利益和价值观。”

赵美兰在演讲中承诺，要指出中国对维吾尔族和其它少数民族人权的侵犯、支持香港的言论自由，并加强与台湾的关系。

“我们将继续反对威胁台海现状的单方面行动，” 她说，“我们将深化与台湾的经济关系。”

不过，赵美兰也说，加拿大必须在许多问题上与中国合作，特别是气候变化。她说，加拿大承诺和北京进行“坦诚、开放和尊重的对话”。

当谈到加拿大人在中国经商时，赵美兰说她向高管和投资者传达的信息是不要天真。

“作为商界人士，决定由你们自己做，” 她说，“作为加拿大最高外交官，我的职责是告诉你，跟这个国家做生意有地缘政治风险。”

加拿大最近已采取措施在经济上与中国的影响力拉开距离。

今年早些时候，特鲁多政府加入最亲密情报盟友对华为技术有限公司实施的第五代无线网络禁令。上周，加拿大命令中国投资者从三家锂矿公司撤资。

赵美兰和特鲁多将于本周末前往亚洲出席二十国集团峰会和其他会议。