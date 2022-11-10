李克强与柬首相会谈：中国坚定支持亚细安团结和中心地位

中国国务院总理李克强在与柬埔寨首相洪森会谈时说，中国坚定支持亚细安团结和中心地位，支持亚细安主导的区域合作架构。

据中新社报道，当地时间星期三（11月9日）下午，李克强在金边和平大厦同洪森举行会谈。

李克强说，一个稳定、发展、繁荣的柬埔寨对维护地区稳定和发展、促进中国和亚细安关系具有重要意义。中方全力支持柬埔寨作为亚细安轮值主席国办好东亚合作领导人系列会议，坚定支持亚细安团结和中心地位，支持亚细安主导的区域合作架构，支持亚细安为促进国际地区和平与发展发挥更大作用。

洪森说，柬中是铁杆朋友，柬中友谊得到柬人民拥护支持，双方合作大有可为。柬方坚定奉行一个中国政策，支持共建柬中命运共同体，愿同中方共同办好明年两国建交65周年纪念活动，加强贸易、投资、农业、能源、基础设施、公共卫生、人文等领域的交流合作，推动两国关系与合作深入发展。柬方尊重联合国宪章关于维护各国主权和领土完整的原则，愿同中方在多边框架下密切协调配合，共同维护地区和世界和平稳定与发展。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈后，两人共同见证中柬农业、基础设施、教育、中医药、海关、科技、应对气候变化等领域十多项双边合作文件的签署，出席金边至西哈努克港高速公路通车暨配套民生工程项目移交仪式。

当天下午，李克强分别向柬独立纪念碑和西哈努克太皇雕像献花圈。

肖捷参加上述活动。