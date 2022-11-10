美国气候特使克里：美中气候谈判尚未重回正轨

美国气候特使约翰·克里称，中美气候谈判至今尚未重回正轨。

据彭博社星期三（11月9日）报道，克里在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）期间的彭博绿色峰会上说，他与中国气候变化事务特使解振华“进行了非正式会谈”，“但我们当前还未进行任何正式谈判”。

克里形容，他与解振华多年来周游列国，在机场进行谈判和会晤中进而形成了两人的友谊。如今这一关系因为北京在美国众议院议长佩洛西访台后决定暂停气候谈判而承压。

克里说：““我当然随时准备谈判，气候危机不是一个双边问题”。

中国气候变化事务特使解振华星期三对彭博社说，他与美国气候特使约翰·克里进行了非正式会谈，并强调中国对于在年度全球气候会议上共同努力推动COP27议程的大门始终敞开。

解振华在埃及沿海城市沙姆沙伊赫的COP27新闻发布会前称，“尽管两国尚未恢复正式气候谈判，我们已为COP27的成功进行了非正式磋商”。

彭博社引述匿名知情人士报道称，克里和解振华对于就遏制甲烷、打击森林砍伐、加速绿色转型等议题恢复会谈感兴趣。

克里先前称，为了重启会谈而向解振华发送的短讯和电邮未获得回复。解振华称，在中美两国暂停气候会谈期间，他与克里有八次电邮往来，已相识25年的两人一直有私人联系。解振华称，恢复两国非正式友好对话的倡议是由他提出的。