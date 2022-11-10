中国吁气候变化补偿方案体现发达国家历史责任

中国气候变化事务特使解振华说，中国支持发展中国家寻求全球变暖的损害赔偿，但称补偿方案应考虑富裕国家自工业化时代以来的排放。

综合彭博社和路透社星期三（11月9日）报道，解振华在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）的新闻发布会上，谈到了这次气候峰会的紧迫议题之一：如何处理发达国家的“损失和损害”补偿，作出以上表述。

作为世界第二大经济体和最大的排放国，中国一直主张“历史责任”原则，以反映过去的排放。

解振华说：“现在最大的分歧是，一些国家同意设立补偿基金并向其捐款，但其他一些国家拒绝讨论这些议题”。

解振华说，中国也是气候变化的受害者，极端天气和自然灾害造成的损失仅今年就达到约4000亿元人民币（774亿新元），并造成4000人死亡。

他说，中国与所有遭遇全球变暖后果的不发达国家的感受是一样的。

自从1990年代初开始召开《联合国气候变化框架公约》缔约方大会（COP）以来，贫穷国家一直要求讨论气候补偿问题。但是，牺牲全球气候而繁荣了两个世纪的工业化国家一再阻挠将其纳入议程，担心这会带来巨额补偿要求。

解振华说，中国愿意支持一个让贫穷国家受气候变化影响追讨损害补偿的机制。

解振华说，中国没有义务参与这项补偿机制，但重申支持发展中国家，尤其是最脆弱的国家为受气候变化追讨损害补偿。