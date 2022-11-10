蒋万安宣布辞立委 展现赢的决心

国民党台北市长参选人蒋万安宣布请辞立委，展现赢的决心。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，距离2022年台湾九合一选举还剩16天，国民党台北市长候选人蒋万安星期四（11月10日）上午在北投区自强市场扫街前宣布请辞立委。他说，台北市没办法再空转下去，“我要展现破斧沉舟、一定要赢的决心”，带领台北重新启动。

蒋万安一早到北投区自强市场扫街拜票，行前接受媒体联访。媒体问起民进党前祕书长洪耀福星期三（9日）说，上周台北市长候选人辩论会后，国民党高层对蒋万安是否辞立委确实是有讨论，对此蒋万安说，请辞是一个决心态度的展现，台北市已经停滞八年，面对世界变化之快，台北没办法再空转下去。

蒋万安话锋一转说，“我要展现破斧沉舟、一定要赢的决心，因此我在此宣布正式请辞立委的职务”，全心、全意、全力为台北打拼，带领台北重新启动。

另据台湾《中国时报》星期一（7日）报道，最新民调显示，国民党台北市长候选人蒋万安稳定领先赢面大。

台北市长候选人电视辩论会5日结束，依据最新民调显示，国民党候选人蒋万安以35%支持度居冠，领先民进党候选人陈时中的26%与无党籍候选人黄珊珊的20%。

中广/盖洛普5日在电视辩论会结束后，抢先做了一份即时民调，蒋万安以28.5%领先，其次是陈时中20.18%，第三名是黄珊珊16.02%。对于辩论会表现，蒋万安获得72.04分、黄珊珊69.08分、陈时中以68.14分居末。

TVBS发表民调指出，35%受访民众认为蒋万安表现最好、28%认为是陈时中、19％认为是黄珊珊。