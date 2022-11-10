德国以国安为由阻止中企注资两半导体制造商

德国政府星期三（11月9日）以国家安全和对华输送敏感科技技术知识为由，阻止一家中国企业注资当地两家半导体制造商。

据路透社报道，德国政府说，他们否决中企赛微电子旗下瑞典子公司Silex收购多特蒙德一家晶片厂艾尔默斯（Elmos）。德国政府消息人士称，柏林也阻止上述中企注资巴伐利亚半导体企业ERS Electronic。

ERS Electronic发言人说，该公司无出售计划，但正探讨从一家中国私人产权公司获得注资。

另据赛微电子公告，全资子公司瑞典Silex原拟以8450万欧元（1.18万亿新元）收购德国艾尔默斯（Elmos）位于德国北莱茵威斯特法伦州多特蒙德市的汽车芯片制造产线相关资产（“德国FAB5”）。2022年11月9日晚间，公司及境内外相关子公司收到德国联邦经济事务与气候行动部的正式决定文件，禁止瑞典Silex收购德国FAB5。因为该禁令，原本应接近尾声的这次收购交易将无法继续并完成。公司将继续看好并重视汽车芯片产业及相关业务布局。

德国经济部长哈贝克在声明中说：“我们必须密切留意重要基础设施或危及科技流向非欧盟买家的公司收购行动。尤其在半导体产业，这对保护德国和欧洲的科技和经济自主权至关重要。德国当然会保持开放的投资位置，但我们也不会天真。”

针对法新社记者提问，有报道指德国试图阻止中国企业收购一家芯片公司，称这可能构成安全威胁，中国外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上说，中国政府一直鼓励中国企业按照商业原则和国际规则，在遵守当地法律基础上在海外开展互利共赢的投资合作。包括德国在内的各国应该为中国企业正常经营提供公平、开放、非歧视的市场环境，不要把正常的经贸合作政治化，更不要以国家安全为由搞保护主义。