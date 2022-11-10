《环球时报》称中期选举后美国政治环境会继续恶化

对于美国中期选举，中国官媒《环球时报》发表社评称，美国的民主质量下滑，中期选举之后，政治环境会继续恶化。

《环球时报》星期三（11月10日）发表社评称，从令世界瞠目结舌的“国会山骚乱”到现在的中期选举，已经过去了快两年，但美国仍然处在内部政治动荡的延长线上，政治暴力的风险未降反升，犯罪率持续增加，社交媒体上提及“内战”的内容猛增了3000%，政客竞选一个比着一个激进。

文章写道，不仅很多美国普通民众对这种状况感到沮丧、焦虑，世界也为这样的美国捏一把汗。一家法国媒体近日在报道中期选举时郑重其事地问道：“美国火药桶有爆炸的危险吗？”这反映出了外界对美国的一个共同观感。大家还有一个共识：中期选举之后，美国的政治环境会继续恶化。

该文写道，美国民主制度已经运行200多年了，客观而言，仅凭这一项就称得上是了不起的，但实践显示，人类社会还未能设计出一套可以一劳永逸、并且放之四海而皆准的完美政治制度，换句话说，从来就没有什么“民主神话”，也不应神化美式政治制度。美国民主走到今天，弊端日益凸显，某种程度上是必然的，它同样需要与时俱进。值得一提的是，在美国民主质量下滑的同时，它的成本却在飙升，这次中期选举被称为“史上最贵”。

文章还称，被美国当作对手的国家，对美国政党轮替是否会对外缓和关系回归务实理性不抱期待，也就是丢掉了幻想。同时，还对自己可能进一步成为美国激烈情绪的宣泄对象有一定心理准备。美国已成为这个时代动荡不安的最大源头，它用不确定性和“确定性”在两头给世界添堵。高度敏感、多变、神经质、攻击性强等等，都是美国民主最近出现的症状。由于美国是具有全球性影响的超级大国，使得美国制度得了病，全世界都要受牵连。

美国中期选举于当地时间11月8日举行，初步成绩显示，共和党“红色浪潮”未现，虽然有望赢得众议院控制权，但所得席次不如预期。而参议院争夺仍胜负难料。