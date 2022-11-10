方舱隔离者送医后不治 新疆库尔勒官方成立调查组

中国新疆库尔勒市因疫情封控近三个月，出现多起防疫乱象问题，本周更是曝出一男子在集中隔离点求医未果，昏迷转院后不治的消息，引发广泛关注。当地官方星期三（11月9日）回应称已成立专项调查组，承诺尽快查清事实，对相关责任人依法依规处理。

根据中国社交媒体上的信息，疑似死者女儿的微博用户“燃烧一生的悲痛”自星期二（8日）起，发布多条微博讲述自己的父亲因冠病阳性被拉至库尔勒市隔离点后重病，送医不及时于11月2日去世的过程。其中一条微博获得了3万余点赞和4700多条评论，并被转发4100多次。

死者女儿在博文中称，父亲10月23日核酸出现异常，25日出现低烧症状，26日症状加重，并透露其所在的隔离点没有医生；三天后死者曾拨打过120急救电话，但没有救护车前去。文中称，母亲10月31日曾联系社区希望办理转院，但社区称“拉走就不归我们管了”；文章还说，当日有当地领导视察，并联系卫健委，但仍未将死者送去医院。

根据博文描述，死者10月31日曾拨打110求助，但警察到达后见死者仍能坐在床边，便让他“别自己吓自己”。在11月1日，死者7点多陷入昏迷，医生将其唤醒后离去，死者在8点53分和女儿通话，随后9点多再次陷入昏迷，才最终被120救护车送去医院，但仍于11月2日凌晨5点多不治。

死者女儿在文中说，父亲的离世让全家陷入悲痛和悲愤中，“对于爸爸在隔离点这八天所有的精力我有很多疑惑和不理解，但是现在也没有一个人出来说出事实真相。”

事件在网络上引发关注后，当地疫情防控指挥部星期三下午通过“库尔勒市融媒体中心”官方微博发公告称，库尔勒市委、市人民政府对市民郭某某从方舱治疗点送医后医治无效死亡事件高度重视。

公告称，当地已成立了由卫健、公安、纪检监察等部门组成的专项调查组，正在依规依法开展全面调查，同时安排市、街道、社区负责人入户开展亲属情绪安抚等相关工作。公告称，库尔勒市委、市人民政府将本着实事求是、客观公正的原则，尽快查清相关事实，并对相关责任人依法依规处理。

公告还说，感谢广大社会公众和网民的关心关注，称这是对当地工作强有力的监督和鞭策，并呼吁网民理性发言、客观讨论。

据新疆当地网民留言，库尔勒市自8月13日全市实行临时性静态管理措施以来，已封控管理近三个月。当地官方曾在9月9日就疫情防控问题公开道歉，承认在疫情防控中存在短板和不足，并承诺将采取有力措施保障民生，及时做好医疗救治。

据新疆卫生健康委通报，新疆星期三新增32起冠病确诊病例和657起无症状感染病例。库尔勒市则通报新增八起无症状感染病例，均以闭环转运至定点医疗机构进行隔离观察。

