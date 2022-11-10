黎智英获准聘用英国御用大律师抗辩

香港壹传媒集团创办人黎智英星期三（11月9日）获准聘用英国御用大律师代表他出庭抗辩。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，黎智英被控《香港国安法》下串谋勾结外国势力等罪，案件定于12月1日开审。香港高等法院上月中批准黎智英聘用英国御用大律师蒂姆·欧文（Tim Owen）在审讯时代表他出庭抗辩，香港律政司不服提出上诉，9日被上诉庭驳回，即黎智英可续由英国御用大律师代表，律政司并须支付这次申请的讼费。

上诉庭判辞称，本案备受瞩目，公众对于审讯公平的观感最为重要，法院须采取灵活和明智方式，作出最符合公众利益的决定。上诉庭形容，有卓越的法学家（eminent jurists）参与审讯，将为国安法的发展带来贡献。

黎智英被控串谋勾结外国势力等罪，为首起根据《香港国安法》起诉的案件。黎智英提出“专案认许”申请聘用英国御用大律师Tim Owen抗辩，高院首席法官潘兆初今年10月批准申请，律政司不服上诉。上诉庭三名法官考虑各方书面陈辞后驳回上诉，律政司须付讼费。律政司回复《明报》查询时说，正研究判辞，以决定跟进行动。

香港律政司早前质疑，法官潘兆初没有考虑《国安法》在独特背景下生效，与中国中央政府及香港的社会、政治及宪法背景有密不可分的联系，指法官潘兆初法律上犯错。律政司力陈，《国安法》的起草工作以中国中央政府的意识形态为主导，人大常委会保留最终解释权，但Tim Owen不具备《国安法》立法背景及相关知识，无法为审讯提供重要协助，也不能带来独特的思考角度。

上诉庭反驳，称法官潘兆初在公共法领域的经验丰富，曾经审理“唐英杰案”及“马俊文案”等《国安法》案件，上诉庭相信法官潘兆初衡量过《国安法》的独特之处，也熟悉如何解读《国安法》条文。上诉庭表明不认同律政司的说法，即如果《国安法》的独特背景如此重要，可以凌驾于公众利益等因素，并指若顺着这个逻辑，海外律师一般都不可以接手《国安法》案件。

上诉庭判辞提及，本案审讯将探讨言论自由的界线，律政司质疑海外法学理论（jurisprudence）提供的参考价值有限。上诉庭称，人权自由具有国际法的层面，加上《国安法》第4条列明，维护国安应当依法保护居民的自由，海外法例或者可以协助法庭。

律政司提出另一论点涉及语言问题，指《国安法》官方语言是中文，英文版本仅供参考，海外律师未必掌握《国安法》的特殊之处。不过，上诉庭指特首已委任不谙中文的法官担任《国安法》指定法官，目前没有证据显示，由懂得中文的大律师处理国安法案件最为妥当。此外，律政司没有提过本案开审后，《国安法》的中文版本会成为争议，故语言问题并非重要因素。

上诉庭最后强调，《国安法》于2020年6月生效，法例实施初期，香港法学理论应该以坚实的基础发展，反映香港坚守法治，并采用国际间的司法标准，“有卓越的法学家为国安法的法学作出贡献，显然符合公众利益”。