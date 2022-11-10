台湾拟年底前再松绑 盼跨年活动多刺激经济

台湾卫生福利部长薛瑞元透露，口罩松绑将分阶段进行，预计本月内即可上路，12月则有望开放婚宴酒席逐桌敬酒，在年底活动举办高峰期松绑以刺激经济。

据中时新闻网星期四（11月10日）报道，薛瑞元接受采访时说，疫情指挥中心已开始规划松绑口罩等相关禁令，同时在今年12月年底前，有机会开放宴客可以逐桌敬酒，“希望尾牙、春酒都能恢复，活络经济”。

随着台湾本轮疫情趋缓，指挥中心指挥官王必胜星期三（9日）在记者会透露，口罩松绑将分阶段实施，第一阶段将分为室内、室外规范；第二阶段则将参考如何正面表列“强制配戴口罩场所”，例如医院、长照机构、密闭的大众交通运输工具、大型集会等。

薛瑞元进一步说明称，在松绑的第一阶段，不会再强制户外活动须配戴口罩，但在特定的拥挤场所，如选举造势场合、跨年活动、演唱会、抗议等活动中，仍必须配戴口罩。

他还解释，虽然室内原则上都要戴口罩，但如三温暖、泡温泉、游泳等特殊场所，可不必戴口罩；而搭乘交通工具，例如台铁、高铁、捷运等，都是在密闭空间，病毒传播风险仍高，视同“室内”，不在第一阶段开放之列。

台湾星期三新增2万4857起冠病确诊病例，包括2万4798起本土病例和59起输入病例，另有66人死亡，新增病例数低于本轮疫情高峰期的每日4万余起。