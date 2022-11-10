林郑卸任后首访：回归普通生活无需新岗位

香港前特首林郑月娥在卸任后的首次媒体专访中提及，自己目前已回归普通人的生活，无需接受任何新岗位。

林郑月娥近日在位于金钟太古广场的新办公室接受了南方报业独家专访，这是她卸任后首次接受媒体采访。这篇专访星期三（11月9日）由南方网刊发。

在今年6月30日卸任香港特首后，林郑月娥一度消失在公众视野，鲜有出席公开场合。直至8月底，一段她在湾仔街市采购食材的视频登上社交网络热门话题。

林郑月娥说：“结束42年公务生涯后，有另一个角色等着我去进入，这个就是家庭主妇。我希望做一个普通人，做回我丈夫的太太，两个孩子的妈妈。”

在长达一小时的专访中，林郑月娥多次提到中国中央政府对她的支持，包括在反修例风波期间，中央官员关心她的健康，是否安眠。

林郑月娥说，她在反修例风波期间遭受质疑是无可避免的，但中央政府的支持是最重要的力量来源，让她明白中央政府永远都是香港最坚强的后盾。中央政府的信任给了她坚强的信心，甚至有中央官员会担心她是否睡得好。有了中央政府的信任、主导和关怀等支持，香港才挺过这么难的局面。

谈及卸任后会否有遗憾，林郑月娥说，做人最好不要提“遗憾”，要满足于现状、要感恩，如果想继续贡献力量，就要向前看。

林郑月娥提及，今年6月30日，中国大陆国家主席习近平赴香港时与她会面时希望她“继续为香港和国家的发展作出贡献”。她想自己在最前线经历了“一国两制”实践最艰难的阶段，对如何更进一步实践深有体会，所以希望能够多做些宣传“一国两制”实践的工作，不仅对香港市民，还有内地人民、台湾人民。如果能够准确掌握“一国两制”的内涵，大家就会明白香港与内地的关系，有利香港更好融入国家发展大局。

林郑月娥认为，自己不需要新的岗位，但希望有机会在全国的重点大学去讲讲“一国两制”。比如，她会游览国家的名山大川，顺便就去讲讲课。

谈到对香港未来发展的期待，林郑月娥说，香港应该有更大的作为，想得更大胆和长远一些，如中共二十大报告中提到的“破解经济社会发展中的深层次矛盾和问题”。香港要有更大的担当。目前国际形势更趋复杂严峻，作为外向型“国际联系人”，香港要有为国家服务的担当。

她认为，香港应该更加积极融入国家发展大局。“我们不能只看深圳河以南香港的发展，更要望向深圳河以北，整个大湾区，特别是深圳和香港的双城发展。我们不能太‘小心眼’，只看自己可以做多少生意。应该比较长远、比较策略性地去融入国家发展。”