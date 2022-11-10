台军恢复出境旅游 国防部：入境采七天自主防疫

台湾疫情趋缓，中央流行疫情指挥中心逐步开放边境，也调整相关防疫政策。台湾国防部星期四（11月10日）说，已经恢复台湾军方人员申请出境观光旅游政策，同时也配合中央流行疫情指挥中心逐步开放边境检疫政策，返台的入境官兵同步实施七天自主防疫。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防部10日举行例行记者会说明现阶段台军防疫作为暨外、离岛医疗在地化成效，台军疫情指挥中心主任陈怡蓉上校针对台军官兵开放出境观光政策，做出上述回应。

陈怡蓉指出，因应台湾疫情目前朝稳定可控方向发展，全台人口疫苗涵盖率高，中央流行疫情指挥中心逐步开放边境、调整确诊者及密切接触者管制措施及放宽部分社区管制等防疫政策原则下，台军在面对敌情、疫情双重威胁下，兼顾防疫与战备任务，依中央指引滚动式调整台军各项防疫工作。

陈怡蓉说，台军目前确诊者于隔离满七天后快筛阴性，可正常上班、上课，如快筛阳性仍须完成七天自主健康管理，而密切接触者免居家隔离，快筛阴性后迳返工作岗位，期间落实每两日、有症状即筛；考量台军群体生活，进出营门口仍维持体温量测、手部消毒，取消查验外宾疫苗及快筛证明；而餐厅维持供餐不共餐、落实分舱分流，避免传染风险。

针对台军各类新进班队的快筛措施，陈怡蓉说，针对新进人员如新、旧制教召、军事训练役、志愿役班队等，报到当日实施全员快筛，入营后采密集筛检方式，且有症状就筛检，斩断隐形传播链。

媒体关切，户外脱口罩政策即将实施，台军在封闭空间如战甲车的操课是否仍需要戴口罩？陈怡蓉说，现在口罩政策还是一样维持，目前室内仍配戴口罩，战甲车还是一样配戴口罩。

台湾国防部军事发言人孙立方少将补充，室外不戴口罩政策，卫福部还没正式完全实施，后续口罩政策，台军将配合疫情指挥中心政策实施。