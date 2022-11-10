台南民进党议员候选人竞选总部发生枪击案

台湾台南市星期四（11月10日）发生两起枪击案，分别是议员谢财旺服务处兼第二选区民进党议员候选人谢舒凡竞选总部，以及学甲工业区一家公司，谢财旺称怀疑枪击案与政治因素有关。

综合联合报和自由时报报道，枪手为一人犯案，星期四凌晨2点多先对学甲工业区一家公司至少开了58枪，凌晨3点再对着谢舒凡竞选总部铁门开了30枪，随即骑机车逃逸。报道称，当时服务处楼上有人，所幸无人受伤。

报道称，遭枪击的公司据传是民进党中执委郭再钦的，后租给他人，员工今天上午上班时才发现地上满是弹孔。

案发后，台南市警察局局长方仰宁、刑大大队长林宏昇凌晨率同刑警大队、刑事鉴识中心人员赶赴现场。台南市长黄伟哲也到场了解案情，并称歹徒公然向公权力挑战，检警已组专案小组、全力侦办。

方仰宁说，男枪手疑有是有重大刑案前科背景，持疑似冲锋枪，而其是否还有接应对象，仍在持续厘清中。

他还说，为保护市议员谢财旺、谢舒凡父女人身安全，已经指示学甲警分局派人贴身保护，并要求服务处24小时派员加强安全维护。

谢财旺接受台媒采访时说，并未与人结怨，不解服务为何被开枪，但近期有网络攻击他和女儿支持学甲动保园区、发过年红包等，怀疑枪击案跟政治因素有关，希望警方全力缉捕男子到案厘清。

