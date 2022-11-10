台学者：中期选举后美中将维持高强度竞争

对于美国中期选举给美中关系带来的影响，台湾学者认为，选举结果影响有限，美中仍会维持高强度竞争。

据台湾中央社报道，国立政治大学国际关系中心星期四（11月10日）举行“美国中期选举后的政经情势发展”座谈会，由专家解析美国中期选举后的对外关系与国内政局。

国立台湾大学政治系教授兼主任张登及说，未来10年，美国两党唯一的共识是“步步进逼的中国”。但是，中期选举无法改善自由国际秩序的衰败，大国冲突的管理会更加困难。

张登及分析，美中关系或许会因领导人G20会晤而短期缓和，但随后仍将维持高强度竞争。

《联合报》副总编辑郭崇伦说，共和党上来后，一个比一个凶狠，要对疫情起源重新调查，以及未来可能会不断推出友台法案，这对中国大陆而言是头痛的问题。

淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正说，形势变化现在难以预料，但美中关系对台湾未来几年影响很大。他说，“要头冷脚热，跑国外多交流、跑对岸多交流，台湾要迎难而上”。

美国在8日举行中期选举，尽管最后结果仍未出炉，已经确定的是原先预期的共和党“红色浪潮”并未涌现，拜登所属的民主党虽然可能保不住众议院，但仅是小输局面；参议院目前也胜负难料，结果要等佐治亚州12月6日的决选结果才能明朗。