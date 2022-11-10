杭州冰雪大世界火灾调查：八人被刑拘

杭州冰雪大世界火灾事故调查结果出炉，一名男员工违章电焊切割作业导致火灾，八人因涉嫌重大责任事故罪被公安机关依法刑事拘留。

据浙江省应急管理厅官网消息，杭州市临平区杭州冰雪大世界“6·9”较大火灾事故调查报告公11月4日公布，2022年6月9日上午9时56分许，位于杭州市临平区东湖街道望梅路588号杭州湾建材装饰城18幢二层的杭州冰雪大世界发生一起火灾事故，造成四人死亡，两名消防员牺牲，19人受伤，建筑物过火面积600平方米，直接经济损失3057余万元人民币（590余万新元）。

事故直接原因是，男员工（珍珍）在杭州冰雪大世界进行消防管道维修时，违章电焊切割作业，熔渣引燃了位于杭州冰雪大世界二层冰雕区7-F立柱北侧与冰墙之间缝隙下部的掉落的管道保温材料残片和装饰装修材料。事故调查排除遗留火种、电气故障、物品自燃、人为放火等引发火灾的可能。

火灾蔓延原因是，一、杭州冰雪大世界内大量使用的聚氨酯保温材料和仿真绿植达不到不燃、难燃要求，起火后烟气蔓延速度快。二、杭州冰雪大世界及与建筑内其他区域之间防火分隔措施和防烟措施设置不到位，内墙墙体采用聚氨酯夹芯彩钢板，场所内出口门采用保温门代替防火门，导致火灾发生后迅速蔓延至整个二层。三、州冰雪大世界擅自关闭消防设施，吸气式感烟报警系统处于关闭状态，预作用式自动喷水灭火系统未处于正常状态；室内感烟报警探测器报警后，值班人员不会处置，导致火灾未能在初期被有效扑灭。

火灾造成人员伤亡原因是，一、火灾发生后，聚氨酯、仿真绿植等材料大面积燃烧，产生了大量高温有毒烟气，释放出的可燃烟气不断聚集，发生爆燃，导致人员伤亡。二、因保温需要，建筑外墙原窗口被保 温墙封闭，出入口增设保温门，呈相对密闭空间，烟气无法排出、室内能见度低，增加了人员逃生难度和消防施救难度。三、因设置多种功能游玩区并用冰墙分隔，导致室内通道迂回曲折增加了疏散距离。四、现场人员缺乏逃生自救知识和技能。

对于事故有关责任人员的处理建议，珍珍是事发时违规电焊切割操作人，对事故发生负有直接责任，但因在事故中死亡，免予追究责任。其他八名男子因涉嫌重大责任事故罪被公安机关依法刑事拘留。