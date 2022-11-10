台积电10月销售额同比增长56%

在全球电子产品市场需求趋缓中，世界最大的晶片代工商台积电10月销售额创下历年同期最高，同比增长56%。

综合彭博社和台湾《联合报》报道，台积电星期四（11月10日）公布的营收报告中，10月销售额达到约2103亿新台币（约92.6亿新元），相比去年10月的1345亿新台币增长约56%，创历史同期最高。

这一收入也是单月营收第二高，最高为今年8月的约2181亿新台币。

台积电上个月发布的第三季度销售额也高于预期，净利润也同比增长80%。受新台币贬值影响，台积电今年迄今为止的销售额增长了44%。

不过，随着疫情带来的电子产品需求放缓以及通胀导致的成本上升等影响，台积电的竞争对手三星电子公司和美国处理器和图形晶片制造商Advanced Micro Devices Inc.第三季度销售额都没有达到预期。台积电也将今年的资本支出预期下调了10%左右。

另一方面，针对媒体称台积电将在美国亚利桑那州凤凰城再建一所工厂生产3纳米晶片的报道，台积电星期三（11月9日）回应证实，目前正在建设的亚利桑那州晶圆厂，确实包含一部份可能用于二期厂房的建筑。

不过，台积电称，截至目前公司尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期的规划，公司将针对客户对台积公司先进制程的需求，就营运效率和成本经济因素来评估未来计划。台积电说，同时建设二期建筑可以提高成本效益，同时也有助于公司保持未来扩张的灵活性。

截止发稿时，台积电股价下跌2.28%，报每股407.5新台币。今年以来，台积电的股价已经下跌了约三分之一。

