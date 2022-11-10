中宣部部长李书磊：文化建设要坚持百花齐放、百家争鸣

中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊发表文章提出，要发扬学术民主、艺术民主，坚持百花齐放、百家争鸣。

李书磊在星期四（11月10日）出版的《人民日报》上发表题为《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》的署名文章。

文章写道，文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴，文化强则民族强。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。文化自信自强，事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性。

论及文化建设的方向，李书磊写道，必须坚持“二为”方向、“双百”方针。“二为”，即“坚持为人民服务、为社会主义服务的根本方向”；“双百”，即“坚持百花齐放、百家争鸣”。

文章提出，要发扬学术民主、艺术民主，鼓励解放思想、大胆探索，营造积极健康、宽松和谐的氛围，提倡不同观点和学派充分讨论，提倡体裁、题材、形式、手段充分发展，推动观念、内容、风格、流派切磋互鉴，不断焕发文化生命力、创造力。

文章也提到，要正确区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

论及意识形态工作时，文章强调，必须牢牢掌握党对意识形态工作领导权，坚持以立为本、立破并举，推进社会主义意识形态建设，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

58岁的李书磊在中共二十届一中全会上当选为中央政治局委员，之后出任中宣部部长。

李书磊14岁考上北京大学，有“北大神童”之称。他曾是中国文学评论界知名人士，是一名学者型官员。