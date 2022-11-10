港《国歌法》首案定罪 网媒记者判监三个月

一名网媒记者因在东京奥运会期间奏起中国国歌时挥舞港英旗帜，被控侮辱国歌罪，星期四（11月10日）在香港观塘裁判法院认罪后获判监三个月。这是《国歌法》在香港生效后首起定罪案件。

综合《明报》《星岛日报》报道，案情指，香港剑击选手张家朗去年7月在东京奥运会上夺得男子花剑个人赛金牌，当日大批市民在观塘APM商场观看赛事直播和过后的颁奖典礼，在中国国歌奏起时，染了一头金发的被告挥动一面港英旗帜，当时有市民发出嘘声及高呼“We are Hong Kong”。有市民看到被告挥动旗帜报警处理。有商场职员向被告调查，被告则展示“自由人快讯”的记者证，以证明身份。

案情续指，据历史系教授刘智鹏的专家报告，港英旗帜是香港与英国的连结，自从香港1997年回归后已暂停使用，故被告案发时挥舞港英旗帜的行为是属于有意图侮辱国歌。

辩方求情时称，被告梁恩宁（42岁）自小患有自闭症及低智商，就读于特殊学校。案发时靠伤残津贴维生及兼任义务记者，他目前已感到后悔，明白须要用合法途径去表达意见。

但裁判官判刑时称，考虑到侮辱国旗的案例，认为监禁刑期不应少于四个月，加上被告有预谋轻蔑、鄙视及侮辱国歌，从而引来不同政见人士的冲突，以致出现暴力的风险，须判处监禁。