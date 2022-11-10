中国首次对外发布空间雷达

中国电科14所在珠海航展上首次展出一款超过十米高的大型雷达——SLC-18空间监视目标有源相控阵雷达，堪称本届航展的“雷达之最”。

据《环球时报》星期四（11月10日）报道，该雷达具备对低轨卫星等空间目标进行搜索捕获、跟踪测量、轨道计算和编目预报等功能，并获取多目标跟踪测量数据，主要用于执行空间目标监视任务。

中电国睿副总经理孙磊介绍说，对于大部分发展中国家而言，想要发展对太空目标的监视能力技术难度大、费用高，难以独立承担，以往只能依靠向发达国家购买在轨卫星数据，不但成本昂贵，而且往往数据过时，很难获得第一手信息。

报道指出，近年美国在持续推进近地轨道侦察卫星星座，不再是少数昂贵的卫星，而是动辄由数百颗小卫星组成。按照美军规划，未来5年内，将发射多达100颗该系列卫星。

孙磊表示，“我们推出的这型空间监测雷达可以远距离发现卫星，并能够对卫星进行定轨、编目，形成雷达数据库，从而引导其他装备进行相应的反应，同时也将卫星数据发送到指挥中心，协助做出决策。SLC-18雷达具备广域探测能力，可以很快捕获卫星轨道并及时把轨道数据输入数据库，通过对比分析，可以很快判断出它是否是新型卫星，并根据轨道特性判断它的主要用途。总的来说，SLC-18雷达具有全天候、全天时、多目标、大威力、大搜索范围等突出优点，能在大范围空域内实现对低轨道目标的探测，可覆盖大量低轨卫星目标。”

据介绍，通过体系设计与合理的布站，SLC-18能完成对过境卫星目标的全方位监视，具备空间目标普测能力。同时，雷达又具备较高的测量精度，基于雷达的跟踪信息，通过目标定轨，一般可提前提供卫星临空过境预报，为地面决策采取应对措施争取到足够时间。

孙磊表示，该雷达从生产制造到芯片技术都已经实现全国产化，同时它还采用了模块化设计，可以根据需要增加模块以进一步提升探测能力，说明我们雷达研制能力上了一个新的台阶。

他说，这款雷达是利用比较经济化的地基空间目标监视，能服务‘一带一路’的友好国家，提供针对低轨卫星的态势感知能力，起到均衡战场态势的作用。