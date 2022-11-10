德勤预测香港本财年赤字1700亿港元

国际会计师事务所德勤预测，香港本财年赤字将高达1700亿港元（下同，303亿新元），高于港府预估。

据中新社报道，德勤星期四（11月10日）举行“2022/2023年度香港特区政府财政预算案回顾及展望”发布会。德勤预测，受冠病疫情、股市楼市疲弱等因素的影响，香港2022/2023财年财政赤字将达1700亿港元，远高于年初港府财政预算案中估算的563亿港元。

德勤财政预算案小组在发布会上说，冠病疫情下，港府派发消费券以及推出新一轮防疫抗疫基金等措施令财政支出增加；同时受股市、楼市疲弱的影响，港府印花税收入同比减少逾10%。此外，港府本财年上半年实际地价收入仅100多亿港元，与原先预期差距较大。这些因素都导致财政赤字扩大。

德勤还预测，截止到2023年3月底，香港财政储备将低于8000亿港元。而截至2022年3月底相关数据为9572亿港元。

对此，德勤中国税务合伙人尹佩仪在发布会上手工艺，只要港府本财年下半年地价收入理想，估算中的财政赤字仍有望大幅下降。目前估算下年度财政表现言之尚早，但相信随着香港“复常”（恢复正常）、防疫措施逐步放宽，未来香港经济有望恢复动力。

德勤财政预算案小组建议，港府鼓励香港中小企业培养本地人才，资助企业为本地大学或大专院校学生提供实习机会，以保留和招揽高质量人才；放宽受聘于内地及海外驻港企业的人才和家属的移民条件，吸引他们赴港工作；加强与大湾区其他城市间的联系，融入国家发展大局。