河南对问题楼盘和保交楼项目批复262亿人民币配套融资

河南省为解决烂尾楼危机，推出房地产行业融资支持政策，截至10月底，已对问题楼盘和保交楼项目批复262亿元（人民币，下同，约50.6亿新元）配套融资。

据澎湃新闻星期四（11月10日）报道，河南银保监局称，在多个部门的协同配合下，目前河南省房地产行业融资平稳有序，金融支持“保交楼，稳民生”取得阶段性成效。

河南银保监局介绍，今年前10个月，全省银行机构新投放房地产开发贷款320.12亿元，新投放个人按揭贷款1967.64亿元。同时，各银行机构积极做好存量债务展期，运用好并购贷款、新增开发贷款、新增按揭贷款等方式，加大对保交楼项目配套融资支持力度。

数据显示，截至10月末，河南省银行机构对开发贷实施延期展期314.1亿元，对问题楼盘和保交楼项目提供配套融资已批复262亿元、已投放151.5亿元。

同时，在满足居民住房合理融资需求方面，河南省银行机构严格落实首套住房贷款利率下限调整政策，提高按揭贷款审批效率，住房贷款利率明显下行。9月份，全省银行机构投放的个人住房贷款平均利率为4.13%，较年初下降2.01个百分点。

河南银保监局称，在多种纾困措施下，前10个月全省对个人按揭贷款实施延期还本付息142.46亿元，并通过保障性租赁住房政策，提升银行投放保障性租赁住房贷款积极性。截至10月末，河南省保障性租赁住房贷款较年初增加超70亿元，其中用于保交楼项目的保障性租赁住房贷款已发放16.4亿元。

河南银保监局负责人说，将继续认真贯彻落实中共中央决策部署和省委、省政府各项工作要求，继续坚持‘房住不炒’的定位，指导银行机构落实好差别化信贷政策，保持房地产融资平稳有序。

