中使馆批加外长演讲抹黑中国形象

对于加拿大外长赵美兰（Melanie Joly）称中国是“越来越具有破坏性的全球势力”，中国驻加拿大大使馆回应称，赵美兰的演讲渲染所谓“中国威胁”，抹黑中国形象。

据中新社报道，中使馆发言人11月9日说，赵美兰演讲的涉华内容消极，歪曲事实真相，渲染所谓“中国威胁”，抹黑中国形象，是对中国内政的粗暴干涉。中方对此深表关切和坚决反对。

发言人说，中国和加拿大建交以来的历史表明，中加合作符合中加两国人民的根本利益，符合地区国家的期待。在国际和地区形势面临复杂挑战之际，和平、发展、合作的地区主流民意诉求更加突出。加拿大作为亚太地区重要国家，应顺应民意，采取真正有利于加及地区国家利益的政策，而非追随和效仿某个国家，在地区制造分裂、煽动对抗，这不仅将损害加自身形象和利益，也不利于亚太地区和平稳定和发展。

发言人说，加方应从中加关系和亚太地区和平稳定大局出发，尽早回到有利于实现合作共赢的正确道路上来，不要在错误的道路上越走越远。

赵美兰当天在多伦多亚太基金会和蒙克全球事务与公共政策学院发表演讲时说，中国是“越来越具有破坏性的全球势力”（increasingly disruptive global power），并提醒加拿大人在与中国做生意时需要“擦亮眼睛”（clear-eyed）。

赵美兰还在演讲中承诺，要指出中国对维吾尔族和其它少数民族人权的侵犯、支持香港的言论自由，并加强与台湾的关系。