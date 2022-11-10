台军备局前少将处长索贿4500万新台币判监12年

台湾国防部军备局工程营产处前少将处长张大伟索贿4500万新台币（下同，198万新元），被新北地方法院以收受贿赂罪判处12年徒刑。

据台湾《自由时报》报道，台北市公馆空军作战指挥部“福兴营区”，是台湾空军战术及防空作战最高指挥管制机构。该营区进行改建工程，台湾国防部军备局工程营产处前少将处长张大伟，向标下工程的中华工程公司索贿4500万新台币，得手2800万新台币。张大伟虽认罪，却辩称已把2000万新台币放进金炉烧光，检方去年依违反贪污治罪条例起诉张大伟，求刑15年徒刑，新北地院星期四（11月10日）依公务员对于职务上行为收受贿赂罪，判处张大伟12年徒刑，褫夺公权六年，可上诉。

同案被告部分，时任中工董事长兼总经理办公室主任的沈庆光犯证券交易法特别背信罪，判刑四年，褫夺公权两年。当时总经理沈华养也犯特别背信罪，判刑两年，缓刑五年，褫夺公权一年。居间索贿的建筑师孙文郁犯对于公务员职务上行为交付贿赂罪，判刑一年，缓刑三年，褫夺公权一年。白手套董俊褘违反商业会计法，判刑两年，缓刑五年，褫夺公权一年。中工经理张世文犯特别背信罪，判刑一年11个月，缓刑五年，褫夺公权一年。

检方调查，2017年间，张大伟在预算达30亿新台币的国防部“公馆营区营舍整建统包工程”标案公告后，主动联系孙男：“可找营造厂合作投标统包工程，我可以帮忙。”

孙男随后拜会中工高层，“军方会帮忙，但有代价”。希望中工以预算金额的0.5％至1％做为行贿款项，中工计算本案单坪造价仅10.4万新台币，表明要11.5至11.6万新台币才参与。

张大伟则指示下属以减少楼地板面积方式，将单坪预算提升至11.6万新台币；沈庆光及沈华养认为纵须支付3000万新台币贿款，仍有利可图，遂参与投标，并指示员工在预算中编列3238万新台币准备金藏放贿款。

但2017年6月，张大伟邀约沈庆光及沈华养在君悦饭店港式餐厅餐叙，开口索贿4500万新台币，两人虽对突然加价有所不满，但仍同意，并将“准备金”提高至5000万新台币，再与下包土石清运工程业者合作，以垫高工程款方式，套取这笔钱，由董俊褘陆续交付贿款，张大伟还大方把200万新台币赠送一名女性友人。

张大伟认罪，却推说是中工主动行贿，且约定金额仅3000万新台币，而他没看过这么多钱，也怕家人知道，一直藏在家里，在得知检调盯上后，已在亲戚家金炉内把2000万新台币烧光，余项则用于装潢士林房产及生活开销。