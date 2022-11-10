福布斯2022中国内地富豪榜 上榜者总财富较去年下跌近四成

福布斯中国星期四（11月10日）发布2022中国内地富豪榜，这次上榜者总财富较去年下降近四成。

据福布斯中国官网消息，从去年的1.48万亿美元（下同，2.07万亿新元）下降至9071亿美元，跌幅达到39%，并创下了福布斯调查中国内地富豪20多年以来的最大跌幅。

在今年的100位上榜者中，有79人财富出现下跌、12人重回榜单、四人对财富进行了分割、三人首次上榜，仅两人实现了财富增长。

对中国来说，过去一年是艰难的，而这次榜单上榜者的集体财富遭受了全方位的重创。尽管公司股价出现了整体下跌，但电动汽车和太阳能等绿色科技领域的富豪仍然展现出强劲耐力，表现突出。

农夫山泉董事长钟睒睒今年仍位居榜首。与其他经历了财富骤降的富豪相比，钟睒睒的财富表现较为稳定，从一年前的659亿美元降至623亿美元，跌幅仅为5%。除了供应饮用水此生活必需品，对核酸检测产品供应商——北京万泰生物有限公司的成功投资也帮助钟睒睒的财富免受剧烈波动。

字节跳动创始人张一鸣仍位居榜单第二位，其财富为495亿美元，较去年下跌99亿美元。全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代董事长曾毓群则依旧位居第三位，其财富为289亿美元，较去年508亿美元下降了43%。

比亚迪创始人王传福和非执行董事吕向阳分别以177亿美元和127亿美元的财富排名第11位和第18位。比亚迪今年一举超越特斯拉，成为了全球最大的电动汽车制造商。

在今年上榜的三张新面孔中，快时尚在线零售商SHEIN创始人许仰天 （Chris Xu） 排名第25位，其财富在SHEIN进行新一轮募资后达到了100亿美元。第二位新上榜者是宁波德业科技股份有限公司董事长的张和君，他以72亿美元的财富排名第41位。第三位新上榜者是医疗成像设备供应商上海联影医疗技术集团有限公司董事长薛敏，他以52.5亿美元的财富排名第64位。

电子和互联网行业富豪在过去一年的财富表现不尽人意。小米创始人雷军今年排名第37位，由于全球需求不振，其财富从去年的179亿美元下降至76亿美元，降幅超50%。京东董事局主席刘强东今年排名第32位，其财富从去年的176亿美元下降至83亿美元。

对房地产富豪来说，过去一年也十分艰难。身家跌幅最大的是排名第69位的碧桂园联席主席杨惠妍，其财富从一年前的278亿美元跌至49.1亿美元。许多房地产富豪这次并未上榜，其中就包括龙光集团创始人及主席纪海鹏，以及深陷困境的中国恒大创始人许家印。