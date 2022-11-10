中国已设立901处国家湿地公园

中国目前已有国家湿地公园901处，保护了240万公顷湿地。

据中新社报道，中国国家林业和草原局湿地管理司一级巡视员程良星期四（11月10日）在《湿地公约》第十四届缔约方大会“中国国家湿地公园的保护与发展”论坛上介绍了上述湿地保护成果。

程良说，国家湿地公园的设立，不仅促进了多种珍稀物种的种群恢复，还带动区域经济增长500多亿元人民币（约96.7亿新元）。目前，约90%的国家湿地公园向公众免费开放，成为民众共享的绿色空间。

记者从论坛上获悉，从中国第一个国家级湿地公园——杭州西溪国家湿地公园起步，目前中国在河流型、湖泊型、沼泽型、退耕还湿型、采矿废弃地修复型等不同种类国家湿地公园建设方面积累了大量生态修复经验与技术。

“国家湿地公园强调湿地生物多样性及生态系统保护前提下进行合理利用，强调自然美，突出自然属性的建设宗旨。”中国湿地保护协会副会长、秘书长马广仁认为，湿地公园建设为湿地保育保护与发展提供独一无二的“中国经验”。

“强调湿地保护不是说不能利用，而是利用必须符合湿地保护要求，是在保护前提下的科学合理利用。”北京林业大学教授张明祥认为，国家湿地公园的建设，最大限度保护湿地生态系统，也充分考虑了湿地合理利用和可持续发展的现实需要。