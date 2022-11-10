中美元首会晤？中国外交部称正保持沟通

对于外界关注中美元首会否在G20会晤，中国外交部称双方正就此保持沟通，并呼吁美方同中方相向而行，妥善管控分歧、避免误解误判。

美国总统拜登星期三（11月9日）在白宫新闻发布会上说，他希望在下星期于印度尼西亚举行的二十国集团（G20）峰会上，与中国国家主席习近平讨论包括台湾和贸易在内的课题，但他不会在会谈中做出“根本性让步”。

中国外交部发言人赵立坚星期四（10日）在例行记者会上就此回应说，“中美两国元首通过多种形式保持经常性联系”，中方重视美方提出两国元首在峇厘岛举行会晤的建议，目前双方正就此保持沟通。

在回应记者追问的“能否确认习近平是否会在G20上与拜登会晤”时，赵立坚说，“目前没有可以提供的消息，请你保持关注。”

赵立坚还说，中方致力于同美方实现相互尊重、和平共处、合作共赢，同时坚定地捍卫自身主权、安全、发展利益。他重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，一个中国原则是中美关系政治基础中的基础，三个联合公报是中美关系最重要的护栏。

他强调，美方应停止虚化、掏空、歪曲一个中国原则，恪守尊重他国主权和领土完整，不干涉内政的国际关系基本准则，回到中美三个联合公报和一个中国原则上来。

赵立坚说，中美经贸关系的本质是互利共赢，美方应该停止将经贸问题政治化、工具化、意识形态化，以实际行动维护市场经济规则和国际贸易体系。

赵立坚指出，“国与国之间发展关系不是非此即彼”，中国一贯主张发展不针对第三方的包容性伙伴关系，反对逼迫别国选边站队。

他敦促美方同中方相向而行、妥善管控分歧、推进互利合作、避免误解误判，推动中美关系重返健康稳定发展的正确轨道。

G20峰会11月15日至16日将在印尼峇厘岛举行，目前确认会出席峰会的G20国家领导人有17位，包括拜登和习近平。