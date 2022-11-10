海南省委政法委原副书记刘诚被开除党籍

中共海南省委政法委原副书记刘诚涉严重违纪违法、大搞司法腐败，被开除中共党籍。

据中共中央纪委国家监委网站星期四（11月10日）通报，日前，经海南省委批准，海南省纪委监委对海南省委政法委原副书记、秘书长刘诚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报称，经查，刘诚违反政治纪律，与他人订立攻守同盟，对抗组织审查；无视中共中央八项规定精神，长期违规收受礼金，违规接受可能影响公正执行公务的旅游安排；违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项；违反廉洁纪律，长期借用管理和服务对象的住房；违反工作纪律，违规干预插手司法活动。

通报还指，刘诚利用职务便利和职权地位形成的便利条件在案件处理、财政资金拨付等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

通报说，刘诚身为长期在政法系统担任重要职务的党员领导干部，本应坚守初心使命，秉公用权，做公平正义的守护者，但其理想信念丧失，背弃职责使命，罔顾中共中央三令五申，置党纪国法于不顾，公器私用、以案谋私，大搞司法腐败、权钱交易，严重破坏司法公信力，严重损害政法机关形象。

通报续称，刘诚的行为严重违反中共的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经海南省纪委常委会会议研究并报海南省委批准，决定给予刘诚开除党籍处分。

同时，按规定取消其享受的待遇，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，61岁的刘诚是安徽界首人，长期在海南省政法系统任职，曾任海南省高级法院副处级审判员、刑事审判庭副庭长、正处级审判员，三亚市中级法院党组成员、副院长，三亚市中级法院党组书记、院长，三亚市委副书记等职务。

2011年7月起，刘诚任海南省高级法院党组副书记（正厅级）、副院长；2018年4月，任海南省委政法委员会副书记、秘书长；2021年10月退休。

