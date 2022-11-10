萨尔瓦多废除与台自贸协定 大陆赞赏站在历史正确一边

针对有记者提问萨尔瓦多最高法院宪法法庭公告，宣布针对萨尔瓦多同台湾自贸协定的保护措施失效，中国大陆外交部回应时，赞赏萨尔瓦多站在历史正确一边，作出符合萨尔瓦多和中国根本和长远利益的决断。

据澎湃新闻报道，有记者提问，萨尔瓦多最高法院宪法法庭发布公告，宣布针对萨尔瓦多同台湾自贸协定的保护措施失效，中国大陆外交部发言人赵立坚星期四（11月10日）在例行记者会上说，萨尔瓦多最高法院宪法法庭当地时间11月7日晚发布公告，正式宣布针对萨尔瓦多同台湾自贸协定采取的保护措施失效。此举标志着萨台自贸协定彻底废除。

赵立坚指出，中方高度赞赏萨方站在历史正确一边，作出符合两国根本和长远利益的决断，这再次彰显坚持一个中国原则是国际大义、大势所趋、人心所向，任何势力都无法阻挡。

另据路透社报道，萨尔瓦多总统布克尔和中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹星期三（9日）在萨尔瓦多一场活动上，共同宣布双方将启动双边自贸协定谈判，并希望尽快签订这项协定。

萨尔瓦多总统布克尔说，基于中国的经济实力，与中国签订双边自贸协定对萨尔瓦多来说“非常重要”。“萨尔瓦多已长期与该潜能与世隔绝”。

据彭博社报道，萨尔瓦多副总统费利克斯·乌略亚星期一（7日）在马德里一个活动间隙说：“中国已经提出要购买我们所有的债务，但我们需要谨慎行事。我们不会一有人出价就卖，需要看看条件。”

中国外交部发言人赵立坚10日在例行记者会上强调，中国和萨尔瓦多共同宣布，双方愿尽早启动双边自贸协定谈判相关进程，并为尽快完成该进程而共同努力。此举充分表明两国深化双边关系，提升经贸合作水平的共同意愿。

他说，近年来，双方积极落实两国元首达成的重要共识，推动中萨关系取得新突破，务实合作，收获新成果，双方友谊不断升华。中方愿同萨方一道努力，继续增强双边关系发展的积极势头，深挖合作潜力，打造合作亮点，共创中萨关系更加美好的未来。

针对日前萨尔瓦多政府已废除与台湾自贸协定，中方接下来将如何对深化中萨经贸合作提问，中国大陆商务部新闻发言人10日回复说，自中国与萨尔瓦多建交以来，双方按照两国元首达成的重要共识，高效推动经贸各领域合作走深走实并取得丰硕成果。近年来，双边贸易大幅增长，这充分体现了双边经贸合作的韧性和发展空间。在此基础上，为进一步深挖双边经贸合作潜力，提升合作水平，中国与萨尔瓦多愿尽早启动双边自贸协定谈判相关进程，并为尽快完成该进程而共同努力。

萨尔瓦多一直与台湾保持外交关系，直至2018年布克尔担任萨尔瓦多总统前一年才断交。之后，萨尔瓦多改与中国大陆建立大使级外交关系。