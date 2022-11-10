中共政治局常委会会议研究部署优化防控工作

中共中央政治局常务委员会星期四（11月10日）召开会议，听取冠病疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，指出落实各项防疫举措的同时加强分析研判，必要的防疫举措不能放松，既要反对不负责任的态度，又要反对和克服形式主义、官僚主义，纠正“层层加码”、“一刀切”等做法。中共中央总书记习近平主持会议并发表讲话。

根据央视新闻报道，会议指出，当前，冠病病毒仍在持续变异，全球疫情仍处于流行态势，国内新发疫情不断出现。中国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一些地区的疫情还有一定规模。受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大，防控形势仍然严峻，必须保持战略定力，科学精准做好疫情防控各项工作。

会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实中共中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

会议还指出，要适应病毒快速传播特点，切实落实“四早”要求，以快制快，避免战线扩大、时间延长。

要集中力量打好重点地区疫情歼灭战，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延，尽快恢复正常生产生活秩序，决不能等待观望、各行其是。

要坚持科学精准防控，提高防疫工作的有效性，准确分析疫情风险，进一步优化调整防控措施，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。

要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。要在落实各项防疫举措的同时加强分析研判，必要的防疫举措不能放松，既要反对不负责任的态度，又要反对和克服形式主义、官僚主义，纠正“层层加码”、“一刀切”等做法。

要全力做好人民群众生产生活服务保障，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求，保障看病就医等基本民生服务，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度，解决好人民群众实际困难，尽力维护正常生产工作秩序。

要做好重点人群疫苗接种等工作，筑牢疫情防控屏障。

会议强调，各级党委和政府要把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性、反复性，强化责任担当，增强斗争本领，守土有责、守土尽责，深入基层、深入一线，抓实抓细疫情防控各项工作，做好思想引导和心理疏导，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。

