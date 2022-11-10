下午察：“网课爆破”—疫下新难题？

中国近期疫情形势严峻、防控升级，多地教学从线下转为线上，“网课爆破”也随之产生，并成为中国互联网的新流行词。



河南一名高中历史老师刘韩博上月底在家上网课后心梗离世，其女儿发文直指源头是网暴，相关问题受到更广泛关注。多家官媒发文章指出，“网课爆破”本质就是网络暴力，而这背后还潜藏着网络黑产的影子。



什么是“网课爆破”？



“网课爆破”一词并非最近才出现。从2020年冠病疫情暴发以来，全球各地的工作、学习场所都纷纷开始向线上转移，当时就出现了类似“网课爆破”的现象，英文称为“Zoombomb”，主要是指网课或视频会议的链接、会议号被恶意分享到社交网络，“爆破手”入侵或者加入特定会议、课堂进行破坏行为。这些破坏行为包括开麦说话、播放歌曲、刷屏霸屏，甚至直播淫秽视频等。



不过，和传统的网络安全问题不同，“网课爆破”并不涉及难以破解的技术问题。根据第一财经引述好视通首席技术官王飞解释，导致网课被入侵的原因并非在线课堂系统安全出现问题。网课被入侵时，只需第一时间限制或踢出捣乱者即可，并不会导致网课中断、卡顿、黑屏等技术问题，也不会导致正常参与者无法接入等严重安全事故。360手机安全专家俞奎也说，“网课爆破”的本质是秩序管理问题，平台方加强平台认证机制保证会议入口的安全，为会议方提供会议管理功能，同时提供通俗易懂的会议使用教程。用户在使用会议前，充分学习和了解会议的各项功能，就能更好维持会议秩序。



网课后心梗而死的老师



据凤凰网报道，独居在郑新市的刘韩博上月28日开始上网课时，几个陌生账号入侵网课现场。



在刘韩博上月28日的网课上，几个陌生账号入侵网课现场并发送奇怪的文字占用屏幕。（互联网）

据学生回忆，这些入侵者用“平时和朋友开玩笑都没骂过那么脏的话”来骂刘韩博。他们还相互打招呼，持续播放音乐扰乱课堂。这堂课曾尝试过换会议室，但入侵者依然会跟随全班人一起转移到新会议室里去。



班上一名学生说，刘韩博老师起初非常生气，但渐渐转为无奈。由于是测验课，学生们在纷扰的网课环境中做完了测验，直至九点后正常下课。



之后，刘韩博就再也没被联系上。刘韩博的丈夫和两个双胞胎女儿都在外地工作学习，当他们发现刘韩博猝死在家中时，已经是网课结束两天后了。



这期间，刘韩博的手机上还不断有学生发来消息，询问隔天早读内容。一名校领导还在微信群里通知，“批评A10班历史课刘韩博老师缺课”。



微博认证为刘韩博女儿的“小小沼泽酱”发文哭诉，自己的妈妈是被网络暴力逼死的。文章提到，入侵者用“各种恶劣下作的手段扰乱直播课堂秩序”，“通过语音辱骂、共享屏幕干扰课件投屏等多种方式再三刺激”，“最终我妈妈情绪激动落泪退出了直播课堂”。

微博认证为刘韩博女儿的“小小沼泽酱”发文哭诉妈妈遭遇“网课爆破”。（截图）

刘韩博疑似遭遇“网课爆破”猝死的消息传出后，引起舆论高度关注。

中国官媒《人民日报》周二（8日）发表评论文章说，“网课爆破”危害了当事人的合法权利，已经构成一种网络暴力。无论从行为看还是后果看，这类行为超出了公序良俗的底线，超越了法律允许的边界。必须依法严惩、依法痛击。

《人民日报》旗下人民网上周日发表评论文章说，“网课爆破”绝非简单的恶作剧，而是涉嫌违法犯罪的性质恶劣行为。法治社会不容邪恶横行。同时也应查清，“网课爆破”何以屡禁不止背后存在哪些乱象？

《工人日报》本月3日发文说，治理网络暴力，技术层面大有可为，也必须积极作为。文章呼吁，不能任由网暴变种、蔓延，不能眼睁睁看着“任何一个我们”孤立无援地倒下。

实际上，河南历史老师遭遇的“网课爆破”在中国线上课堂已是屡见不鲜。据《法治日报》报道，沈阳某学院大学生上网课时就遭他人恶意闯入，有人开麦放歌，甚至在公屏刷屏“老师我喜欢你”。老师几番叫停无果。



广东深圳高中生小薇则回忆一次网课上，突然有捣乱者冲出来怪叫，紧接着网络教室一下多出十几个人，一直吵闹，放视频把老师的屏幕挤掉，语言也极为粗俗。

第一财经也提到，青海省海西州一所学校的语文课堂上本月1日遭遇“爆破”。陕西西安一名老师在10月末遭遇过类似事件。

“网课爆破”的背后是哪些人？

“网课爆破”成因复杂，参与人员也各有目的。上述报道称，有的是班里学生请人来捣乱，他们故意将相关信息外泄，“引狼入室”。

其中天津一名初中生的姐姐披露，当时网课遭到入侵，弟弟却幸灾乐祸，引起她的怀疑，结果发现弟弟加入了“网课入侵”群。

山东省滨州市某所中学一名学生家长也说，自己孩子也差点成为“网课入侵者”，“孩子和班里几个同学商量着在上网课时做些发弹幕、图片之类的恶作剧，结果被我发现了”。这名家长认为，现在许多未成年人都喜欢玩梗，有时候并不知道会有什么后果，只是觉得好玩。



不过，在“不想上网课”以及“纯为好玩”的熊孩子背后，其实是一个个有组织甚至还想牟利的团体。

中国媒体报道，有的“网课爆破”是班里学生请人来捣乱，他们故意将相关信息外泄，“引狼入室”。（互联网）

一位昵称为“网课爆破手(有意思私聊)”在社交平台的备注为：网课爆破手，一节课1.5元（人民币，下同，约0.3新元）。

还有一名自称网课入侵者的网民在微博透露：“朋友说骂人就有钱拿才进去的”。

根据网民的分享，爆破没有固定收费标准，一般在10元内，“但运气好的时候一天可以挣100多”。也有人表示价格好商量，就是为了“图个乐”。

有网媒报道称，这些组织的资金来源主要还是那些不想上网课的学生。

“网课爆破”能解决吗？

正如前文所说，“网课爆破”并不属于复杂的技术问题，也正因如此，解决途径反而需要多管齐下。

一方面，从法律层面看，“网课爆破”属于网络暴力，中国从民事、刑事和行政三方面都有相应的法律法规适用。中国政法大学刑法学教授罗翔上周五（4日）发布视频对“网课爆破”表达了自己的愤怒，并指出对于扰乱正常的工作秩序、教学秩序，现行法律提供了许多规制之道，无论是教育法、治安管理处罚法，还是刑法，都有相应的惩治措施。



中国政法大学刑法学教授罗翔上周五（4日）发布视频对“网课爆破”表达了自己的愤怒。（视频截取）

对于一些未成年的“熊孩子”行为，21世纪教育研究院院长熊丙奇说，学校和有关部门要教育学生，无论自己还是请人破坏网课秩序对教师进行辱骂，都是涉嫌违法甚至犯罪的行为。

熊丙奇还提醒说，这些入侵者其实是利用部分学生以及家长对上网课的不满意，对网课进行“爆破”，而“这种情绪是需要引起社会和教育系统关注的。”

另一方面，从老师角度看，软件应用的操作培训也非常必要。兰州市一名初中老师接受红星新闻采访时说，他们经常遇到“网课爆破”的情形。不过都是老师们自己想办法解决，“年老教师请教一下年轻老师如何操作。”多名老师受访时均提到，希望学校能提供网课软件的操作培训。

“网课爆破”是疫情特殊时期产生的新兴问题，但并非难以解决，如果疫情形势和防控措施一时半会改变不了，网课形式会长时间存在，那么至少要避免因此再多出一个疫情带来的“次生灾害”。