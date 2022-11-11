贵州惠水实行普通人群按需自费核酸检测

贵州黔南州惠水县疫情联防联控机制综合组发通知称，除风险职业人员、省外来返人员外，其他群众按照“愿检尽检”的原则，根据本人工作、生活中对核酸检测结果的需求，自行前往各类核酸采样点自费检测。

根据澎湃新闻报道，惠水县疫情防控领导小组办公室工作人员星期四（11月10日）介绍，现在惠水县查验核酸报告的场所没有变，自检时间间隔按照各个单位的要求，“之前全员核酸检测、静态管理时是不收费的，再往前（核酸检测）是自费的。”

这名工作人员称，现在的收费标准也是全省统一的，混检每次2.6元（人民币，下同，约0.5新元），单检每次14元，“这个根本不挣钱，这些材料费、人工费加起来，2.6元根本不能怎么样。”

根据惠水前述通知，每24小时1检的人员（如医疗机构发热门诊相关人员），每72小时1检的人员（如邮政、外卖、快递及快递接驳点工作人员），每周1检的人员（农村地区商场、超市、小卖部、农贸（集）市场工作人员）可进行免费核酸检测。另外，对除中高风险区和疫情严重地区外的省外来（返）惠人员，严格执行“三天三检”管理。该类人员在“一场三站”或高速路卡口设置的定点核酸采样点免费进行“落地检”，后续检测可前往惠水县风险职业人员核酸采样点免费检测（需登记个人信息）或就近选择便民核酸采样点自费检测。

惠水方面介绍，其他群众按照“愿检尽检”的原则，根据本人工作、生活中对核酸检测结果的需求，自行前往各类核酸采样点自费检测。

根据公告，在惠水县，须持72小时内核酸检测阴性证明进出酒吧、网吧、影剧院、歌舞厅、KTV、棋牌室、洗浴中心、剧本杀、密室逃脱、游戏厅等室内密闭场所以及宾馆酒店、民宿、景区景点；贵州健康码有“三天三检”标记的人员禁止进入室内密闭公共场所；到发热门诊就诊和住院的患者须持24小时内核酸阴性证明。

报道指出，贵州毕节织金县曾宣布11月1日恢复核酸检测收费，其中，收费人群包括美容美发、KTV、酒吧、养老机构、监管场所、景区景点、药店人员，来（返）织人员中进行“三天两检”的人员，愿检尽检人员及其他人员。

织金县11月8日又宣布调整疫情防控措施。通告显示，即日起，各类风险职业人群（包括上述美容美发、KTV、景区景点等行业人员）核酸检测免费（原则上全部实施多人混检方式采样检测）。其他群众按照“愿检尽检”的原则，根据本人工作、生活中对核酸检测结果的需求，自行前往各类核酸采样点自费检测。单人单检最高收费标准调整为每人次14元（含检测试剂）；多人混检最高收费标准调整为每人次2.6元（含检测试剂）。

织金县方面也要求，进入酒吧、网吧、影剧院、歌舞厅、KTV、棋牌室、洗浴场所、按摩保健场所、密室逃脱、游戏厅、室内体育健身场馆、游泳场馆等室内密闭场所以及宾馆酒店、民宿、非开放式景区景点须持72小时内核酸检测阴性证明；到医疗机构住院的患者及陪护人员须持24小时内核酸阴性证明；贵州健康码有“三天三检”标记的人员禁止进入室内密闭场所。