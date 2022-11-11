台外长：拜习会有利台海和平稳定

中美两国元首习近平和拜登将于下星期一（11月14日）在印度尼西亚峇厘岛举行面对面会晤。台湾外交部长吴钊燮认为，美中领导人若能保持沟通渠道畅通谈，将有助于维持台海和平稳定。

吴钊燮本月4日接受美国之音专访，提及对拜习会的看法，专访内容星期五（11月11日）刊发。

吴钊燮说：“如果美国高级领导人或是总统、副总统能够与中国领导人交谈，处理对台海和平与稳定或中国违反现状的担忧，我认为这将非常有助于地区和平。”

他补充说：“当然台湾与中国之间已经有一段时间没有官方接触了。如果美国能够与中方谈及关于台湾的一些关切，那对台湾也将非常有帮助。我们希望通过美中高层对话，增进相互理解，形成更加有利于台海、印太和世界和平与稳定的环境。”

与此同时，在亚太经济合作组织（APEC）领导人会议召开前夕，台湾呼吁中国大陆在紧张局势升级的情况下，与台湾进行无先决条件的会谈。

台积电创始人张忠谋将代表台湾参加11月18日至19日在泰国曼谷举行的APEC领导人峰会。泰国外交部今年9月称，中国大陆国家主席习近平曾口头确认将出席APEC领导人峰会。

吴钊燮说，张忠谋在亚太经合峰会期间未预定与习近平举行一对一的间歇会晤计划。

他说：“我们一直呼吁中国通过对话解决双方分歧，维护本地区的和平与稳定。但中国政府一直在为双方之间任何形式的官方接触设定非常高的标准。他们要求台湾接受‘一国两制’的模式；而这是台湾方面完全不能接受的。如果你在台湾对这个问题进行民意调查，你会发现绝大多数台湾人都会拒绝这种模式。”

针对美国国务卿布林肯近期频频示警，北京决心加快统一台湾时间表，吴钊燮说，台湾对台海局势有同样的急迫感，北京2020年派出380架次军机进入台湾防空识别区，去年增至970架次，而今年仅在8月和9月就超过2000架次。

吴钊燮说：“中国对台湾的军事威胁不仅是真实的，而且越演越烈。”他称，大陆对台湾使用武力不利于区域和平和稳定，不会受欢迎，保持台海现状才符合相关各方的最佳利益。