经济学家认为中国重新开放至少要等到明年第二季

一项对经济学家的调查显示，中国可能要到明年底才能走出冠病疫情，重新开放或从4月才开始。

据彭博社星期五（11月11日）报道，在接受彭博调查的23位经济学家中，近半数认为，中国从2023年第二季度才会结束“清零”政策，也就是于3月初举行的两会会议之后重新开放；另有七人称，重新开放要到7至9月；还有两人预计，中国要到2024年的某个时候才会改变政策，这至少是在武汉首次报告病毒的四年后。

彭博的调查要求受访者选出他们预计重新开放的时间，但没有要求他们预测开放步骤。

报道称，中国政府虽然没有公开称正在考虑或计划改变现行政策，但维持“清零”需要付出的成本越来越高，这加剧了人们对北京迟早改弦易辙的猜测，国内和国际上开始对重新开放作出预期。

彭博社分析，中国政府何时开始减少对消费和投资造成压力的防疫限制措施，是经济学家评估明年前景的关键问题。

根据瑞银，由于经济将无法如此依赖出口和基础设施投资，任何复苏都将取决于人们在防疫限制放松后，重新开始花钱的速度。

彭博经济研究首席亚洲经济学家舒畅（Chang Shu）说，一旦转向与病毒共存，将释放大量需求。她指出，这将在接下来的一年里推动多达1.6个百分点的国内生产总值（GDP）增长，其中交通运输、酒店和零售等行业的增幅最大。

舒畅提到，即使放宽防疫规定，经济仍将面临来自房地产低迷和外部需求减弱的强大阻力。她写道，假设下半年才取消“清零”政策，2023年的增长率应该会从今年的3.5%回升至5.7%。

中国国内旅行、私人消费和商业活动恢复正常的时间也可能比一些市场预期的要晚得多。