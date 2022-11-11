匈牙利冬奥冠军刘氏兄弟或将加入中国籍

匈牙利滑冰协会已同意短道速滑奥运冠军刘少林、刘少昂变更国籍的申请，外界普遍推测两人将变更为中国国籍。

中新网援引匈牙利滑冰协会官网星期三（11月10日）发布的公告报道，匈牙利滑冰协会已经同意短道速滑选手刘少林、刘少昂变更国籍的申请。刘氏兄弟不再与协会签订备战米兰冬奥周期的合约。

公告还说，根据合约协定，同意变更国籍申请的前提是刘氏兄弟需要赔偿一定金额。

此前，匈牙利滑冰协也曾发布公告说，短道速滑选手刘少林、刘少昂请求匈牙利滑冰协会的同意，以启动他们变更国籍的进程。

公告并未说明刘少林、刘少昂意图变更为哪国国籍，但由于两人的父亲是中国人，且两人曾经的教练张晶也成为新一期中国短道速滑国家集训队主教练，外界普遍推测刘氏兄弟将变更为中国国籍。

根据国际滑冰联盟相关规定，选手变更国籍后的12个月不能参加国际滑联比赛。

公开资料显示，刘少林、刘少昂是知名短道速滑运动员，并曾在2018年平昌冬奥会上，领衔匈牙利队在短道速滑男子5000米接力决赛中摘得冠军，获得匈牙利冬奥会历史上的首枚金牌。

今年年初的北京冬奥会上，刘氏兄弟也带领匈牙利队摘得短道速滑混合团体接力铜牌。此外，刘少昂也以以40秒33夺得短道速滑男子500米冠军，并取得短道速滑男子1000米铜牌。