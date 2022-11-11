广州疫情未见趋缓 海珠区延长社区管控

广州冠病疫情未见趋缓，海珠区延长社区管控，直至本月13日。

广州市海珠区冠病疫情防控指挥部办公室星期四（11月10日）发布通告，当前疫情防控形势依然严峻复杂，为快速有效阻断疫情传播，实现科学精准防控，切实保障辖区内群众生命安全和身体健康，经专家研判，决定11月11日零时至11月13日24时强化全域疫情防控措施。

根据通告，所有市民原则上居家，在严格落实个人防护的前提下，每天每户可安排一人，按照“分时有序、分区限流”方式，就近购买基本生活必需品，或到小区、指定区域无接触式领取网购生活必需品。社区小区、城中村、产业园区严格实行封闭式管理，入口严格实行测温、扫场所码和查验24小时核酸阴性证明。对因就医等确需外出的人员，由街道社区防控办公室出具证明并做好审核登记，并闭环管理。

通告称，地铁、公交、出租车、网约车暂停服务。内环路、华南快速、南环高速、南沙港快速路保留作为跨区通道，上述通道在海珠区内的出入口封闭。全区其他路段实施临时交通管控，除保障城市基本运行、医疗、应急和疫情防控相关车辆，在落实相关管控措施的前提下，持市、区防控办及相关职能部门核发的《车辆通行证》予以通行，其他车辆（含电动自行车）不流动。

通告提出，参与疫情防控、医疗服务、城市运行、应急处置等确需外出人员，由所在单位核发工作证明，所有出入人员落实查证、验码、测温、登记、身份核验等措施。其他人员居家办公，或就地转为社区志愿者，向所在社区报到，全面参与社区防疫工作和社区服务。各高校、职业院校和技工院校实施封闭管理。中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学。校外培训机构暂停线下教学，托育、托管机构暂停服务。养老院、月子中心等重点场所和机构封闭管理。

据通告，除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、药店、医疗机构、生活超市等行业和场所正常运行外，其余经营性场所一律暂停营业。进入以上场所须持有24小时内核酸检测阴性证明。全区市民按照“应检必检，不漏一人”的要求，有序参加各轮次核酸检测，按所在街道社区通知分时段参加核酸检测，严格做好个人防护，规范佩戴口罩，保持1米以上距离，采样完毕立即返回居所。

此前，广州市海珠区冠病疫情防控指挥部办公室11月4日发布通告，为有效阻断疫情传播扩散风险，尽快实现社会面动态清零，切实保障广大人民群众生命安全和身体健康，经研判，决定11月5日零时至11月7日24时，在海珠区全域实行严格控制人员流动、临时交通管控等防控措施。

据广东省卫健委通报，截至11月10日零时至24时，广东新增289例本土确诊病例，其中225例来自广州市，新增本土无症状感染者2461例，广州市占2358例。