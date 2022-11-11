中芯国际受制于美国制裁 业绩不达预期

中芯国际盈利不达预期，反映出美国制裁对其影响以及全球电子设备消费的回落。

据彭博社报道，作为中国大陆最大芯片制造商的中芯国际星期四（11月10日）晚间公布，第三季度净利润4.708亿（美元，下同，约6.51亿新元），同比增长47%，而市场预期均值为4.897亿。收入19.1亿也低于19.3亿的预期值。

在市场急剧放缓之际，美国的制裁让中芯国际无法获得关键技术，上述业绩凸显了制裁对中芯的打击。

彭博社分析，美国政府10月份制定了迄今最全面的限制措施，以图打压中国的科技雄心，这些措施长远来看，会冲击更多中国科技公司。

同时，随着消费者为了应对有可能出现的经济低迷而削减开支，从智能手机到电脑在内的各类电子产品销售量正在逐渐减少。

中芯国际在财报中称，四季度，受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，营业收入预计环比下降13%到15%。

相比较而言，技术领先的部分业内公司表现更好。最领先的芯片制造商台积电星期四公布10月份营收同比增长56%。

截至星期四收盘，中芯国际港股今年以来累计下跌超10%，在上交所跌逾20%。

随着美国试图打压中国的技术进步，中芯对中国大陆的芯片生产能力至关重要。由于担心中国公司将无法获得关键零部件，北京可能愿意为中芯国际等大陆公司的亏损提供补贴。