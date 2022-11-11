被点名涉违国安法 港图书馆七本书籍下架

香港公共图书馆七本书籍疑似被下架，它们被《文汇报》点名内容鼓吹“港独”思想，涉嫌违反《香港国安法》。

据网媒“香港01”星期四（11月10日）报道，香港建制派媒体《文汇报》上星期六（11月5日）曾点名七本公共图书馆藏书，质疑其内容软性宣传“港独”思想、抹黑中共中央及国民教育等，有涉违《国安法》之嫌，目前相关书籍已无法在图书馆搜寻到。

香港康乐及文化署回复问询时说，公共图书馆会不时检视书籍，决定其是否适合继续作为图书馆馆藏，并注销不符合馆藏发展的书籍，包括涉嫌内容可能违反香港法律规定的书籍。

被点名的七本书籍为：陈云所著《神州故国游》，白水所著《温水剧场》系列漫画《温水剧场：高温派对》、《温水剧场：欢迎来到新时代》，葛隽所著《爆笑教室》系列笑话 《爆笑教室8》、《爆笑教室11》、《漫画爆笑教室：小学鸡·大作战》及小说《国民教育谋杀案》。

报道称，翻查图书馆官网时，上述书籍显示为“没有符合的检索结果”。此外，同属于《温水剧场》及《爆笑教室》系列，但未被点名的作品也未能搜寻到，不过三位作者其余著作则仍可借阅。

报道称，上述作品均为《香港国安法》生效前出版。

这并非第一次有公共图书馆藏书因涉违反《香港国安法》被下架，康文署曾在2020年7月下架九本涉嫌不符合《香港国安法》的书籍。