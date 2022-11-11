上海一地铁发生故障 现场有烟雾火光 

上海地铁11号线星期五（11月11日）早高峰期间发生故障，一辆列车因触网短路出现响声、烟雾和火光，但未发生火灾爆炸或造成人员伤亡。受故障影响，11号线预计晚点一小时以上。

据澎湃新闻报道，上海地铁11号线星期五早高峰期间发生供电设备故障，导致延误一小时以上，互联网流传视频显示一辆地铁冒着烟雾火光。

上海地铁官方微博“上海地铁shmetro”上午9时许发布公告称，当日早上11号线触网故障，引发一列出库无人列车瞬间短路拉弧，现场伴有瞬时响声、烟雾和火光，并未引发火灾爆炸，目前正在全力抢修中。

上海地铁还告诉澎湃新闻，地铁列车设计本身有安全保护机制，即便发生短路拉弧现象，也能确保车厢内乘客没问题。

上海地铁在另一条公告中说，受故障影响，部分区段供电中断，有两列列车迫停，正在进行区间疏散，并提醒现场乘客根据指引有序撤离。

当日，上海地铁启动轨道交通蓝色预警，并于上午10时许发布声明称，经过紧急现场抢修，11号线供电设备故障已排除，运营正在逐步恢复中。

由于故障发生在早高峰期间，大量通勤旅客受到影响。有网民在上海地铁官微下留言称，在11号线的车里站了半个多小时，被要求全员下车，改乘坐其他交通工具。上海地铁称，受影响的乘客可通过上海地铁官网运营专页获取致歉信。