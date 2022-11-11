中国大陆新增本土感染者破万

中国大陆星期四（11月10日）新增1万零535例本土冠病感染者，其中有1150例确诊病例和9385例无症状感染病例。首都北京的本土病例数也创一年来新高。

据中国国家卫生健康委员会数据，1150例本土确诊病例中，重灾区广东546例，河南124例，重庆114例，内蒙古98例，北京64例。

其余省市分别为山西53例，四川41例，新疆30例，甘肃15例，云南14例，黑龙江九例，湖南、青海八例，辽宁、山东、陕西五例，天津、江苏、贵州两例，河北、浙江、安徽、江西、湖北一例。

无症状感染病例方面，重灾区河南2881例，广东2461例，内蒙古1113例，重庆669例，新疆638例，北京54例。

其余省市分别为黑龙江251例，甘肃221例，山西183例，青海158例，云南106例，山东104例，湖北99例，河北95例，四川70例，湖南69例，安徽36例，天津35例，福建28例，陕西17例，辽宁14例，浙江、西藏13例，江苏、广西12例，江西九例，宁夏七例，贵州六例，吉林五例，上海四例，海南两例。

另外，台湾星期四新增2万2331例确诊病例，分别为2万2286例本土病例及45例输入病例。

香港则新增5202例本土确诊病例，其中分别为1185例核酸检测阳性病例和4017例快速测试阳性病例。