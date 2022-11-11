中国首次展出多款先进特种无人机

中国第14届航展展出了一批技术先进的无人装备，其中很多是采用中国首创的前沿技术，如大型无人运输机、高原无人直升机等专门针对特殊需求、特殊环境研制的无人装备在本届航展上首次展出。

根据央视新闻客户端消息，全球首款“四发”大型无人机“双尾蝎D”在本届航展首次公开亮相，“四发”是指采用了四台发动机，使得这架无人机具有了更强的动力和更高的安全性。

该无人机长10.5米，翼展达到20米。在机身设计上与其他大型无人机有很大区别，机身侧面舱门打开后，可以看到机身里面有非常宽敞的装载空间，它能够装载1.5吨的货物，最大航程更是达到了6000公里，使得它具备了强大的货物运输能力。

同样在本届航展首次公开亮相的中国首款高原无人直升机，也吸引了许多观众的目光。 一直以来，高原的低气压、大温差、沙尘盐雾等环境对普通直升机的飞行来说都是极大的阻碍，对于无人直升机更是严峻的挑战。

此次首次展出的TD550直升机，就是专门针对高海拔的高原环境进行设计，让这台小巧的无人直升机能够在海拔6500米的高原飞行。

TD550系列高原无人直升机首席设计师孙立业受访时说，这架无人机可以在高原地区运输120公斤以上的物资，采用了高海拔地区专用的航空发动机，它的功率特别大，可以轻松实现高海拔的起降。同时，成功地将复合材料应用于桨叶和机身，它能够快速适应高海拔地区复杂气候环境，可以实现自主起降、应急返航。