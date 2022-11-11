中国代表：联大涉阿富汗决议应释放国际社会团结有力的信号

中国常驻联合国代表张军称，联合国大会正在讨论的关于阿富汗的决议应全面客观反映阿局势，释放国际社会团结有力的信号。

据新华社报道，张军星期四（11月10日）在第77届联大审议阿富汗问题会议上说，联大即将就阿富汗问题决议草案采取行动，中方希望这项决议体现国际社会对阿富汗摆脱困境、改善民生、恢复发展的坚定支持。

张军指出，在解冻阿富汗海外资产、调查外国部队在阿罪行、关注在阿遗留武器的扩散风险等重要问题上，联大决议不应视而不见。

张军提到，区域组织在阿富汗问题上发挥着独特作用，一直为阿富汗和平稳定做出积极贡献。希望提案国以更加客观公正的态度，平衡照顾各方合理关切。

他说，历史再次证明，军事干涉和外来模式行不通。阿富汗的前途命运必须掌握在阿人民手中。国际社会要鼓励阿富汗当局搭建广泛包容的政治架构，根除恐怖主义滋生土壤，探索符合阿国情的治理模式。

张军说，阿富汗人道和经济局势十分严峻，过半人口食不果腹，亟须人道援助。中方期待阿富汗塔利班当局做出更多努力，回应国际社会关切。同时，人道援助不应政治化，不应和其他问题挂钩处理。

他还指出，采取切断发展援助、政治封锁孤立的做法，不能解决问题，反而会加剧阿富汗人民的苦难。作为阿富汗邻国，中方一直积极支持阿富汗和平发展。从下个月起，中国将对来自阿富汗98％的税目产品实施零关税，这是中方以实际行动支持阿富汗人民创收增收、改善民生的又一重要举措。

他强调，中方将继续同国际社会一道，继续支持阿富汗参与区域合作与互联互通，释放地缘优势，早日实现稳定与繁荣。