宁波六区中小学停课 常态化核酸频次缩至48小时

浙江省宁波市收紧疫情管控措施，六个区的中小学、幼儿园和培训机构星期五（11月11日）起暂停线下教学，并将常规核酸检测频次由72小时调整至48小时。

据宁波市教育局官方微信公号星期五通告，因疫情防控需要，海曙、江北、镇海、北仑、鄞州、高新六区内中小学、幼儿园及培训机构，11月11日起暂时停止线下教学，有序做好线上教学工作；高校学生则原则上不外出，是否停课由各高校决定。

另一方面，据宁波政府官网星期五通告，宁波市疫情防控办星期四（10日）决定，自星期五零时起，全市范围内常态化核酸检测频次由72小时调整为48小时。未按时完成核酸检测的人员不得进入公共场所，不得乘坐公共交通工具。

通告还说，自星期五起，暂时关停全市的KTV、歌舞厅、酒吧、艾灸馆、麻将馆、棋牌室、桌游室、健身房、游泳馆、洗浴中心、足浴、网吧、演艺场所、密室逃脱、剧本杀等室内密闭场所。旅游景区、影剧院、图书馆、美术馆、博物馆、体育馆等公共场所和宗教场所接待人数不得超过核定人数的50%。

通告还要求严控聚集性活动，提倡“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”，严格控制会议活动数量和规模，50人以上会议活动需报属地疫情防控办批准，并暂停跨省旅游活动。

据浙江省卫生健康委通报，浙江省星期四新增一起本土确诊病例和13起本土无症状感染病例，其中宁波市新增一起无症状感染病例。

据宁波市卫生健康委通报，星期五零时至上午10时，宁波市新增四起确诊病例和13起无症状感染病例，均为此前通报病例的同乘人员，均在集中隔离点检出。