台观光局重启观宏专案 吸引东南亚旅客

为促进疫后新南向市场赴台旅客成长，台湾交通部观光局星期五（11月11日）起重新启动观宏专案，向印度、印度尼西亚、越南、缅甸、柬埔寨及寮国优质观光团招手。台湾观光局说，希望透过观宏专案吸引更多东南亚旅客赴台，达到今年底外籍旅客赴台70万人次的目标。

据中时新闻网报道，受冠病疫情影响，台湾观光局两年前暂缓受理观宏专案申请作业，目前获得行政院同意续办一年至2023年12月31日止。观光局指出，申请条件比照疫情前，不需提供财力证明等。

观宏专案为东南亚旅行团赴台签证便利措施，经由组团旅行社与台湾接待旅行社的担保，以团进团出方式，提升东南亚旅客赴台意愿。专案自2015年11月1日起实施，新南向18国赴台旅客人数从2015年142万人次，成长至2019年约277.2万人次。

近年全球观光产业受疫情影响甚钜，台湾观光局为重启观宏专案即在边境开放前进行前置准备作业，如越南驻外办事处自今年7月即针对指定旅行社营运状况进行检核，并提出相关删修建议，9月全面检视适用本专案东南亚目标国家的建议名单，加强筛滤潜在风险，汰除歇业或失联业者，以利提供优质组团社及地接社名单办理观光团赴台旅游规划。

台湾观光局说明，这次重新于行政资讯网上公告各市场观宏专案指定旅行社，并同步举办线上线下并行业者说明会，向台湾接待旅行社说明申请流程与相关规范，期能加速团客市场复苏，并再次呼吁台湾旅行业者协力并落实通报规定，以及遵守相关防疫规定及团体旅游跨境旅游注意事项。