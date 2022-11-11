中国本轮疫情多为轻症 专家建议优化隔离措施

中国多地暴发新一轮疫情，感染者多为轻症，专家建议优化措施，不要盲目增加抗疫成本。

根据第一财经报道，10月下旬以来，广州、福州、重庆等地出现的本土疫情由传播力更强、传播速度更快的奥密克戎变异株BA.5.2进化分支所引起，但在日增冠病感染者数量出现较大波动的同时，感染者症状均较轻。以福州为例，根据福州市疫情防控工作新闻发布会10月30日通报，在该市本轮本土疫情中，99%以上感染者为无症状患者，没有重症患者。

中国国家卫健委最新统计显示，截至11月9日24时，中国大陆现有确诊病例9155例，其中，重症病例31例。

复旦大学公共卫生学院教授姜庆五说，从目前来看，冠病重症和病死率已经很低了，且奥密克戎毒力也没有明显变化，建议地方量力而行，不要盲目加大抗疫成本。

“提倡疫情防控需要科学化、精准化，就是为了达成‘高效统筹疫情防控和经济社会发展’的目标。未来，应该将更多有限的医疗资源从新冠检测中解放出来，投入对有症状新冠感染者的诊疗上。”姜庆五称。

香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁也提出，“当前，新冠病毒毒性已经减弱并正在继续减弱。根据真实世界数据，在中国内地多地、香港地区以及新加坡等多国，目前99%以上的新冠阳性患者均以轻症和无症状为主，救治难度低”。他说，当下，中国内地可以考虑在坚持公共卫生预防措施的同时，健全分层分流的冠病诊疗体系。

所谓“分层分流”，金冬雁解释，就是要更好配置、利用医疗资源，完善集中隔离点和医院收治冠病病人的相关措施。对于无症状感染者、可自愈而且并无年老或慢性病等重症风险因素的轻症患者，甚至包括可以通过冠病口服药进行治疗的年纪较大但身体健康的确诊轻症患者，隔离措施可以进一步优化。鉴于冠病重症率在1％以下乃至到0.5％，预计需要转诊救治的病人不会很多，也不会带来医疗资源挤兑的现象。

金冬雁还说，儿童得冠病重症的概率很低，对于这类群体的隔离救治，也不建议占用医院资源。医院资源，尤其是医院的负压病床，应该首先留给重症患者，尤其是老年或患有基础性疾病的重症患者。

而对于患有轻症的老年人群，金冬雁认为，一方面，要提高抗病毒药物的可及性；另一方面，如果地方方舱医院医疗资源有限也不适合照顾日常生活有特殊需要的老年人及残疾人士，需要审慎考虑可否让确诊的此类人士返回家中隔离，以获得更精细的照顾。如果要集中隔离此类人士，必须按其需要对现有设施进行适当的改建。此外，如果养老院出现冠病疫情，可参考香港的经验，进行“逆向隔离”，即在养老院中形成管理的闭环。

中国病毒学专家常荣山同样提出，要想将疫情控制在不造成医疗资源挤兑的水平上，需要让冠病确诊患者尽早服用药物。此外，为进一步平衡经济发展和疫情防护，他还建议优化对无症状感染者的管理方式。“各地在疫情发生后，应首先确定最小程度的封控范围，这样可以更好避免过度封控带来的社会恐慌，也是落实‘精准防控’的题中之义。”