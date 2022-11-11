李家超：必须加强基本法和香港国安法的公众教育

香港法律周星期五（11月11日）闭幕，特首李家超说，必须加强基本法和香港国安法的公众教育，政府也将成立法治教育督导委员会，推进法治教育领袖培训计划。

据《星岛日报》报道，李家超星期五在香港法律周的闭幕活动上致辞时指出，法治早已融入香港奠定基础，从1996年时香港法治指数不足70分，到从2003年起连续19年超过90分，显示香港法治发展水平获国际认可。

李家超说，普通法制度受基本法支持保障，“一国两制“也给予香港最佳制度保障，为“前无古人的伟大创举”，也是香港特区成立的基础，因而必须维护宪法基本法的宪制基础秩序，并加强基本法和香港国安法的公众教育。

他提到，施政报告中由政务司司长领导的基本法推广督导委员会，将更名为“宪法和《基本法》推广督导委员会”，以反映港府对推广宪法工作的决心。他还说，港府也会成立由律政司司长领导的法治教育督导委员会，推进法治教育领袖培训计划，为不同背景市民提供适切法治教材，通过法治教育向领袖和社区推广一致正确的法治讯息。

李家超强调，香港国安法对维护香港秩序起重要作用，拨乱反正，巩固法治，令香港更安全稳定。他指出，未来需增强忧患意识，建立底线思维，确保维护国家安全，同时要加强对外界说好香港真实法治故事，因为外国未必准确了解本地实况，容易受不实讯息误解。

李家超还说，港府也会全力支持司法机构依法确立行使审判权，保障法官、检控人员、法律从业员依法履行职务，维护司法公正和法治精神，增强市民和国际社会对香港法治信心。他引述中国国家主席习近平讲话称，“一国两制”是保持香港长期繁荣稳定的最佳制度安排，并提供信心保证。

李家超说，香港拥有背靠中国、联通国际的得天独厚优势，成为中国大循环的参与者，国际循环参与者，发挥所长，贡献国家经济发展。他指出，要实现目标必需坚实法治作基础，巩固国际金融中心地位需要完善金融法律监管规则，构建国际创新科技中心和文化艺术交流中心也需要知识产权法规需要与国际接轨，保持香港作为亚太区国际法律及争议解决服务中心地位。

李家超指出，香港为中国唯一普通法法制地区，法律人才经验丰富，享负盛名，不同国际争议解决机构在港设立中心，为把握机遇，加强区域合作。他提到，港府将成立督导组推动跨局督导工作，并由律政司司长领导工作小组，专注推进大湾区及其他城市与港民商事司法协作，促进两地法律实务接轨，在大湾区设立争议解决服务的线上调解平台，便利跨境民商事务。

他还再次提到，国际调解院筹备办公室将在香港成立，体现中国大力支持香港在“一国两制”下的独特优势，也标志多国对港投下信心一票，认为香港具备条件成为促成交易解决争议为本的亚太区国际法律及争议解决服务中心。

李家超还说，防疫措施放宽后的法律周活动，吸引了多位国际知名学者远道而来，成为多角度向世界展示香港法律服务发展的好开始，未来港府官员等还将到外地访问，继续说好香港法治故事。