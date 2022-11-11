港终审法院首席法官：香港成功建基于法治 争议解决服务是法治延伸

香港终审法院首席法官张举能星期五（11月11日）说，香港成功建基于法治，而法治并非静止不动，反之会一直发展演变，各种争议解决服务形式发展正是法治延伸。

根据《星岛日报》报道，在香港法律周2022的闭幕活动上致辞时说，法律周活动日益重要，重申香港成功建基于法治，《人权法》保障了基本人权，而法治重要前提为司法独立，保障大众权利自由，聆讯公开、判决理由可供公众参阅，均提倡了大众意识和信心。张举能续指法治并非静止不动，反之会一直发展演变，吸收公平平等的新元素，而各种争议解决服务形式发展正是法治延伸，此属司法机构重要课题，随人际交流经商日渐增长，及时又合乎成本效益的争议解决服务需求也日渐增加。

张举能还说，诉讼结果有时未必理想及合乎时间成本效益，故提倡争议解决服务可促进正义，满足社会需要。

张举能还提到联合国毒品和犯罪问题办公室近年发展出教材，培训老师的人权和法治层面知识，即全球公民意识，让校内所有人参与其中一同反思。法治虽可开放诠释，但也容易误解误用，宣传偏见，视之为理所当然，故必须努力守护法治。张举能以“进程”来形容此次活动，吸纳新元素，检视旧事物，来符合社会需求，今天的探讨不只关于何谓法治，也探讨其未来可能性，与会者必须努力贡献，一同推动发展，使之足够强健应付未来挑战。