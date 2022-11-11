浙江人大常委会机关党组原副书记马晓晖受贿获刑16年

中共浙江省人大常委会机关党组原副书记马晓晖受贿、滥用职权案，一审判处有期徒刑16年，并处罚金300万元（人民币，约58.2万新元）。

据中国央视新闻报道，浙江金华市中级人民法院星期四（11月10日）公开宣判浙江省人大常委会机关党组原副书记马晓晖受贿、滥用职权一案，对被告人马晓晖以受贿罪判处有期徒刑13年6个月，并处罚金300万元，以滥用职权罪判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金300万元；对马晓晖受贿所得、滥用职权造成的违法所得予以追缴，上缴国库。

经审理查明，2005年至2021年，马晓晖利用担任宁海县委副书记、宁海县县长，台州市路桥区委书记，台州市委常委、组织部长，杭州市委常委、副市长，国际峰会杭州市筹备工作领导小组副组长，杭州市委副书记，湖州市委书记等职务便利，为相关单位和个人在建设用地审批、政府补助资金、项目落地、土地收储等事项上提供帮助，单独或通过特定关系人非法收受他人所送财物共计价值人民币6972万余元。

经审理还查明，马晓晖在2018年至2020年担任杭州市委副书记、湖州市委书记期间，指使、授意或强令下属违反规定，帮助特定关系人控制的相关公司低价受让土地、获取财政资金补助、销售消防产品等，致使公共财产损失人民币6764万余元，并使前述公司违法获利人民币3680万余元，造成恶劣的社会影响。

金华市中级人民法院称，马晓晖身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。法院认为，马晓晖身为国家机关工作人员，徇私舞弊滥用职权，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪，应依法数罪并罚。鉴于马晓晖主动投案，如实供述罪行，个人受贿违法所得已追缴，滥用职权造成的违法所得已部分追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚，法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，马晓晖今年56岁，省委党校研究生学历，中共党员。曾在宁海县、台州市、温州市、杭州市担任多项职务，2018年2月调任湖州市委书记。

2020年8月19日，马晓光涉嫌严重违纪违法，主动投案，接受律审查和监察调查。当时的通报显示，他已担任中共浙江省人大常委会机关党组副书记。