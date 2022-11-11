中国放宽防疫措施 陆港股市人民币汇率应声上涨

中国星期五（11月11日）午后放宽防疫措施的利好消息提振市场表现，香港主要股票指数领涨亚洲市场。人民币兑美元汇率也大涨。

据彭博社报道，美国通胀超预期减速带动市场风险偏好升温，中国大陆和香港股市早盘受隔夜美股带动高开，午后因防疫规定放宽再度拉升。

根据中国国家卫健委通报，中国取消入境航班熔断机制、缩短入境隔离期至“5天集中隔离+3天居家隔离”、缩短密切接触者隔离期、调整风险区划分、制定规范核酸检测等。

受上述利好消息影响，中国股指扩大涨势，人民币走强，大宗商品飙升。

恒生国企指数下午开盘后涨幅超过8%，恒生科技指数上涨逾9%。包括航空公司和博彩股在内的重新开放股票上涨。A股中沪深300指数上涨逾3%，上证综指突破3100点。

在岸人民币兑美元一度飙升1.2%至7.0989，离岸人民币上涨 0.71%，报7.1018元，创约一个月来新高。中国10年期国债现券收益率升逾六个基点，参考中债收益率，势创逾一年来最大，报2.74%。

纽约和伦敦的石油期货上涨了1.9%以上。新加坡铁矿石价格一度上涨7.1%至每吨92.65美元；铜价上涨2.7%至每吨8493.50美元，为四个多月以来的最高水平，锌价上涨3.9%。