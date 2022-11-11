中国取消入境航班熔断机制 国际机票平台瞬时流量达近一年峰值

中国官方星期五（11月11日）宣布取消入境航班熔断机制，在线旅游平台“去哪儿”国际机票瞬时搜索量达到近一年峰值。

综合澎湃新闻和一财网报道，截至11月11日下午2时，取消入境航班熔断机制消息发布后，“去哪儿”的实时搜索量环比10日同期增长三倍，仍在增长中，这反映出国际旅客的需求依然存在。

去哪儿平台数据显示，10月以来，机票价格波动下降，截至11月11日，较9月底已下降三成，至3700元人民币（约717新元）。10月30日冬春换季航班计划调整后，国际航班量增加一倍。随着政策调整，国际机票预订量将继续增加，预计12月部分国际航线机票预订量有望翻倍。

从10月份整体入境航班来看，携程平台数据显示，截至10月25日，10月入境航班搜索热度对比去年同时段提升133%，订单量环比上月增长四成，同比增长96%。机票单程含税均价8030元人民币，环比9月同期降低28%，机票价格环比降幅最高航线前五名为：金边至广州、曼谷至昆明、首尔至武汉、香港至南京、曼谷至广州。

另据第一财经报道，中国酒店餐饮板块午后受防疫措施放宽利好消息直线拉升。华天酒店、西安旅游、西安饮食涨停，君亭酒店、金陵饭店等涨幅居前。

财通证券说，酒店行业头部公司拓店能力强、品牌溢价高，长期将充分享有门店高速扩张和价格提升带来的成长属性，短期建议关注防疫政策调整下的商旅需求恢复情况。