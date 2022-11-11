杭州西湖边网红“汤屋”涉嫌违建部分拟没收

杭州西湖风景名胜区的网红“汤屋”，因涉嫌违法违建予以没收处理。

据澎湃新闻星期五（11月11日）报道，因为酷似电影《千与千寻》里的“汤屋”，杭州西湖风景名胜区一处茶园边的一栋小楼成了网红打卡点，引发关注后也有网友质疑其涉嫌违建。

风景名胜区综合行政执法队受访时称，他们的部门已拟对网红“汤屋”中涉嫌违法的建（构）筑物予以没收处理，处理决定正在公示。

执法队副队长赵丹说：“我们通过调取地籍档案比对、测绘、询问走访等调查取证确认了房屋违建情况，违建建（构）筑物计517.4平方米。因为拆除违建部分可能严重影响原建筑物安全和使用，决定对这部分进行没收处理。”

杭州西湖风景名胜区官网发布的公示内容显示，倪某某在下满觉陇29号擅自依托原承租房屋，通过加层改建等进行建设。据《城乡规划法》第六十四条和《杭州市市区违法建筑处置办法》第十二、十三条，拟对上述违法建（构）筑物予以没收处理。公示时间至11月14日。

据了解，该幢小楼的产权属于西湖区满觉陇村。据1997年村里提交的关于要求领取集体土地使用证的申请，该处占地300.5平方米，建筑面积230平方米，经当时的区土地清查领导工作小组办公室同意补办用地手续。

此后，满觉陇村将该处出租，目前承租人为倪某某。

赵丹介绍，公示至今，产权人、承租方未提出异议，处罚决定生效后，该建筑的合法部分由产权单位继续使用，违建部分由西湖街道后续处理，用途由街道研究决定。